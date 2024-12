Accesso al credito e Fondo PMI: nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese

Accordo di garanzia tra Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale per attivare oltre 4 miliardi di finanziamenti a favore delle PMI.

Ammonta a circa 4 miliardi di euro il plafond di risorse disponibili per attivare nuovi finanziamenti dal sistema bancario a 50mila piccole e medie imprese, al fine di promuoverne la competitività e gli investimenti. Tutto questo, grazie all’accordo di garanzia tra Cassa Depositi Prestiti e FEI (Gruppo BEI), per il tramite del Mediocredito Centrale.

L’intesa, che diventa finalmente operativa, porta nuove risorse economiche a favore delle PMI del territorio.

Il Gruppo Mediocredito Centrale è vicino alle imprese anche per lo sviluppo sostenibile 23 Settembre 2024 Grazie alla copertura attivata con il FEI (Fondo Europeo per gli investimenti), CDP potrà concedere garanzie per 2,8 miliardi (risorse InvestEU) al Fondo per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Fondo fornirà coperture sulle nuove linee di credito per un ammontare complessivo di circa 4,3 miliardi. Le risorse saranno ripartite in questo modo:

3 miliardi per la competitività delle PMI:

1 miliardo per il settore culturale e creativo;

oltre 300 milioni per il comparto dell’istruzione.

Finoa, escludendo la nuova operazione, CDP ha rilasciato al Fondo PMI coperture per 13 miliardi di euro, favorendo la concessione di 21 miliardi di finanziamenti ad oltre 160mila piccole e medie imprese italiane.