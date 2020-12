Dichiarazioni 2021: online Modelli 730, 770, CU e IVA

Verso la Dichiarazione dei Redditi 2021: online le bozze dei Modelli 730, 770, CU e IVA con novità fiscali e nuove agevolazioni applicabili.

Online la modulistica per la stagione dichiarativa 2021: sono infatti disponibili le bozze del nuovo Modello 730, del Modello 770, della Certificazione Unica (CU) e IVA, con le relative istruzioni. Sono reperibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Modelli”). Tra le novità agevolative che debuttano nei moduli, a partire dal Superbonus in edilizia (ossia il potenziamento dell’Ecobonus al 110%) e e dai diversi trattamenti economici integrativi con causale Covid.

Novità Modello 730/2021

Ecobonus al 110% dell’IRPEF per interventi di efficienza energetica, antisismici e ulteriori lavori ammissibili.

Taglio cuneo fiscale (trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Bonus facciate al 90% dell’IRPEF per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.

Bonus Vacanze (contributo fino 500 euro per soggiorni turistici in Italia, fruibile fino al 30 giugno 2021).

Bonus bici (credito d’imposta per acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

Detrazione d’imposta per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure anti-Covid.

Novità Modello 770/2021

Informazioni sul credito da erogazione del trattamento integrativo e somme premiali per lavoro prestato a marzo 2020, o in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro.

Nuove istruzioni su erogazione di dividendi distribuiti alle società semplici.

Nuovi codici nei prospetti riepilogativi per i versamenti tardivi di imposte a causa dell’emergenza Coronavirus.

Novità Modello CU/2021

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Clausola di salvaguardia per attribuzione (da parte del datore di lavoro) del bonus IRPEF e del trattamento integrativo in caso di ammortizzatori sociali.

Attribuzione del premio ai dipendenti per marzo 2020.

Detrazioni per oneri parametrate al reddito.

Indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute.

Novità Modello IVA/2021

Estensione del regime forfettario all’attività di Oleoturismo.

Soppressione obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento dai fornitori di esportatori abituali.

Riduzione aliquota per cessioni di beni ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza Covid.

Opzione per i contribuenti che eseguono prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radio-diffusione ed elettronici a committenti non soggetti passivi.

Scadenze 2021

Per il calendario 2021 relativo alla trasmissione dei modelli di dichiarazione dei redditi, al momento valgono le consuete scadenze, al netto di ulteriori proroghe che potranno essere concesse (come avvenuto nel 2020), in considerazione del protrarsi dell’emergenza Coronavirus.