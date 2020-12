Sospensione contributi di dicembre: chiarimenti INPS

Emergenza Covid e sospensione dei versamenti ai sensi del Ristori-quater: ecco quali sono i contributi INPS di dicembre oggetto di moratoria.

INPS: sospensione contributi retroattiva 24 Novembre 2020 Con la Circolare 145/2020, l’INPS fa il punto sulle prossime scadenze contributive che godono di moratoria in virtù dei provvedimenti anti-Coronavirus (con successivo messaggio saranno fornite anche le istruzioni operative per le diverse Gestioni interessa).

Versamenti sospesi

Il Ristori-quater, come noto, ha infatti chiarito quali sono i versamenti e i contributi oggetto di sospensione per l’emergenza COVID: si tratta dei contributi previdenziali di competenza del mese di novembre e da versare entro la scadenza del 16 dicembre, nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’IVA.

Riguarda tutte le imprese con fatturato 2019 entro i 50 milioni di euro con calo del 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno (sospensione anche per le nuove attività che hanno avviato il business dopo il 30 novembre 2019).

La sospensione si applica anche alle attività chiuse dal DPCM 3 novembre su tutto il territorio nazionale (es.: palestre), a quelle oggetto di misure restrittive nelle zone rosse, ai ristoranti in zone arancioni e rosse, ai tour operator/agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Sono comprese nella sospensione le rate in scadenza a dicembre delle eventuali rateazioni di debiti INPS, mentre la moratoria non opera rispetto alla quarta rata in scadenza sempre a dicembre ma riferita alla rateizzazione straordinaria prevista dai DL 18/2020, 27/2020, 24/2020 e 104/2020.

Ripresa dei pagamenti

Come già i versamenti sospesi di ottobre, l’appuntamento alla cassa è slittato al 16 marzo 2021, con pagamento senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione (massimo quattro rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 marzo (non sono previsti rimborsi su quanto già eventualmente versato).