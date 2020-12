Regione Lazio: IRPEF e IRAP ridotte

Dalla Giunta arriva l’ok al bilancio: confermato fondo taglia tasse per riduzione IRPEF e IRAP e novità per la tassa auto.

Con l’approvazione del bilancio previsionale 2021-23 e della Legge di Stabilità 2021 da parte della Regione Lazio, viene confermato il fondo taglia tasse da 344 milioni di euro.

Nonostante la crisi sanitaria, la Regione mostra quindi una certa solidità dei conti tanto da permettere la conferma delle agevolazioni fiscali dello scorso anno. La platea dei 2,3 milioni di contribuenti esentati e dei 500mila coinvolti dalla riduzione dell’IRPEF con un criterio di progressività vengono salvaguardate, mentre cresce la quota delle imprese locali che beneficeranno dell’abbassamento dell’IRAP dello 0,92%.

Per quanto riguarda la tassa auto, vengono premiati i comportamenti virtuosi delle società di leasing e noleggio a lungo termine e sono confermate le esenzioni per i veicoli ad alimentazione ibrida immatricolati nel Lazio. È anche prevista l’esenzione per il triennio dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

È un bilancio coraggioso e di speranza quello che abbiamo appena approvato in Giunta e che abbiamo trasmesso al Consiglio. Siamo riusciti a confermare il fondo per la riduzione delle tasse, sia dell’IRPEF che dell’IRAP, senza penalizzare gli investimenti strategici. Sono oltre 900 mln di risorse della programmazione unitaria da poter destinare alla crescita del nostro territorio per il 2021, un anno che sarà ancora di crisi da gestire, sanitaria, economica, sociale – commenta l’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore.