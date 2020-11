Gestire il business da remoto: soluzioni Cloud per le PMI

La gestione del lavoro da remoto è parte integrante della nuova normalità professionale: i benefici dello smart working grazie a un gestionale in Cloud.

Poter avere un controllo completo ed efficiente del business anche lavorando da remoto è un obiettivo condiviso da molte imprese, mai come in questo momento chiamate a riorganizzare completamente la gestione delle attività aziendali. Al fine di evitare interruzioni e allinearsi alle misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria in corso, anche le aziende meno propense a sfruttare le risorse digitali hanno dovuto compiere passi in avanti in questa direzione, principalmente implementando modalità di lavoro agile.

Nello scenario attuale caratterizzato dalla crescente diffusione dello smart working, diventato parte integrante della “nuova normalità”, per il mondo professionale poter contare su un software di contabilità e fatturazione elettronica totalmente digitale diventa un vantaggio competitivo determinante. Gestire la contabilità sulla “nuvola” rappresenta una concreta opportunità non solo per garantire la continuità del business, ma anche per favorirne la crescita.

Contabilità in Cloud: software gestionale per le PMI

Contabilità in Cloud è il software di contabilità di TeamSystem pensato per mettere a disposizione delle PMI un gestionale aziendale veloce e completo, grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva. La piattaforma permette di gestire la contabilità, la fatturazione e gli ordini di acquisto dell’azienda attraverso una suite di strumenti di collaborazione facili ed efficienti, accessibili sia da parte dei collaboratori interni sia dagli studi professionali che supportano l’impresa nelle fasi successive a quella contabile, necessarie per la compilazione IVA, il deposito dei Bilanci, la dichiarazione dei redditi, etc.

Grazie a Contabilità in Cloud, infatti, i professionisti e i loro clienti hanno la possibilità di collaborare in un ambiente comune 100% digitale, condividendo documenti, dati e informazioni. Un’opportunità che anche i datori di lavoro possono cogliere per consentire ai dipendenti amministrativi di accedere in mobilità a tutte le applicazioni, ai servizi e ai dati proprio come se fossero fisicamente in ufficio sfruttando pienamente i benefici dello smart working, trasformandolo in una strategia di crescita e di successo.

Accesso multiutente e condivisione real-time

Il software Contabilità in Cloud permette una conduzione più semplice di tutti i processi aziendali oltre all’intero flusso della fatturazione elettronica, riducendo così i costi di gestione “analogica” dei documenti. Si adatta perfettamente alle diverse necessità aziendali e, grazie alla natura multiutente e collaborativa, è in grado di offrire un valido contributo alla gestione delle attività contabili. Accessibile ovunque, la piattaforma Cloud di TeamSystem permette la consultazione della situazione aziendale in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, compresi smartphone e tablet. Focalizzando l’attenzione sul lavoro da remoto, Contabilità in Cloud garantisce numerosi vantaggi:

accesso multiutente da qualsiasi device;

dati sempre aggiornati, condivisi e consultabili anche fuori ufficio in tempo reale e con la massima efficienza;

non è richiesta installazione né previsto alcun costo di manutenzione;

opportunità di lavorare in totale sicurezza grazie agli elevati standard che TeamSystem è in grado di offrire.

Gestione semplificata di progetti e collaboratori

Contabilità in Cloud permette una gestione semplificata e digitale dei progetti e dei collaboratori, una funzione molto apprezzata dalle imprese che comprende il completo monitoraggio delle attività dei collaboratori, tenendo sotto controllo l’andamento e ogni singola produttività. È possibile creare diversi progetti e sotto-progetti per suddividere le attività, i costi e le tempistiche, ma anche inserire le figure coinvolte e attribuire incarichi precisi, registrare le attività e indicare le ore di lavoro effettuate, i chilometri percorsi, le spese sostenute e i costi di acquisto di materiali. Ogni modello di progetto può essere associato a un gruppo ad hoc, configurato in modo da ottenere l’integrazione con la gestione della contabilità.

Maggiori informazioni sul software Contabilità in Cloud sono disponibili sul sito web di TeamSystem.