Controllo di gestione in azienda: un caso pratico

Come può essere effettuato il controllo di gestione in una piccola azienda analizzando gli scostamenti a consuntivo rispetto ai prospetti di budget.

Efficacia del controllo di gestione in azienda in tre step 17 Agosto 2021 Dopo aver analizzato l’efficacia del controllo di gestione – tecnica di monitoraggio degli obiettivi programmati – si passa a confrontare i valori di budget con il consuntivo: le differenze riscontrate, se rilevanti e sfavorevoli per l’azienda, dovranno essere analizzate per individuare la causa che generato lo scostamento.

Per esempio, si immagini un’impresa che trasforma la materia prima acquistata da un fornitore italiano in prodotto finito. L’impresa prevede di conseguire euro 500.000 di ricavi per la vendita di n. 5.000 di prodotti finiti al prezzo medio di euro 100 cadauno. A fronte di ciò, ritiene di sostenere costi per euro 125.000 per l’acquisto di kg 20.000 di materia prima. Il prospetto di budget, quindi, sarà il seguente:

Budget Ricavi delle vendite € 500.000 Prodotti finiti Pz 5.000 Prezzo medio di vendita € 100,00 Costi di acquisto € 125.000 Materie prime Kg 20.000 Prezzo medio di acquisto € 6,25

Alla fine dell’esercizio N. i valori consuntivi sono i seguenti:

Consuntivo Ricavi delle vendite € 525.000 Prodotti finiti Pz 5.250 Prezzo medio di vendita € 100,00 Costi di acquisto € 144.375 Materie prime Kg 23.100 Prezzo medio di acquisto € 6,25 Rimanenze iniziali Kg 1.600 Rimanenze finali Kg 1.666

Dal confronto dei due prospetti risultano i seguenti scostamenti:

Budget Consuntivo Differenza Ricavi delle vendite € 500.000 € 525.000 + 5,00% Prodotti finiti Pz 5.000 Pz 5.250 + 5,00% Prezzo medio di vendita € 100,00 € 100,00 + 0,00% Costi di acquisto € 125.000 € 144.375 +15,50% Materie prime Kg 20.000 Kg 23.100 + 15,50% Prezzo medio di acquisto € 6,25 € 6,25 + 0,00% Rimanenze iniziali Kg 1.600 Rimanenze finali Kg 1.666

A primo impatto è possibile verificare che, a fronte di un aumento di ricavi dovuti ad un incremento delle vendite (da 5.000 pz previsti in budget si è passati a 5.250 pz), si registra un aumento dei costi dovuti prevalentemente all’acquisto delle materie prime (da euro 125.000 previsti a euro 144.375). Tuttavia, l’incremento dei costi è da considerarsi anomalo se si tiene conto della stabilità del prezzo di acquisto (euro 6,25).

In effetti i ricavi aumentano solo del 5% a fronte di un aumento dei costi della materia prima di 15,50%. Questo vuol dire che sono state acquistate materie prime in più rispetto a quelle effettivamente lavorate e vendute. Ciò potrebbe trattarsi di un prudenziale aumento delle scorte di magazzino, probabilmente in vista di un aumento del prezzo di acquisto e, in tal caso, dovrebbe riscontrarsi una sensibile variazione delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali.

Nel caso in esame, tuttavia, la variazione delle rimanenze è piuttosto bassa. L’anomalia è quindi da ricercare all’interno del processo produttivo poiché, con molta probabilità , si registrano eccessivi sprechi di materia prima in fase di lavorazione.