PMI e cybersecurity: sfide e soluzioni per la sicurezza dei dati

Le PMI sono sempre più spesso bersaglio dei cyber criminali e per proteggere il business diventa prioritario impostare una strategia di sicurezza IT efficace basata su soluzioni affidabili e complete, come TeamSystem Cybersecurity.

La trasformazione digitale introduce numerose semplificazioni e automatizzazioni in azienda, agevolando processi e velocizzando la maggior parte delle procedure. Il rovescio della medaglia dell’evoluzione tecnologica, tuttavia, è l’incremento del rischio informatico soprattutto ai danni delle PMI, sempre più spesso nel mirino dei cyber criminali.

Prendere coscienza dei rischi e delle possibili conseguenze per il business si rivela determinante per proteggere i dati e le infrastrutture IT: un obiettivo che si raggiunge impostando una strategia di cybersecurity efficace improntata su pratiche tecnologie sempre più avanzate, mirate a tutelare il patrimonio informativo aziendale.

Oggi, tuttavia, la migliore strategia di difesa si basa su un approccio proattivo finalizzato a prevenire e rilevare le minacce informatiche in tempo reale.

Cybersecurity: scenari e mercato italiano

Secondo i dati del “Rapporto Clusit 2024” sulla sicurezza ICT in Italia pubblicato nel mese di ottobre 2024, nei primi sei mesi dell’anno gli attacchi cyber ai danni delle aziende e delle istituzioni sono cresciuti del 23% rispetto al semestre precedente, coinvolgendo il Paese nel 7,6% degli incidenti.

In base agli esiti della ricerca dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, tuttavia, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto quota 2,15 miliardi di euro nel 2023 con un aumento del 16% rispetto al 2022.

Il “Rapporto Cyber Index PMI 2023” promosso da Generali e Confindustria in partnership con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, inoltre, mette in evidenza come il 58% delle PMI manifesti una notevole attenzione verso la sicurezza informatica, anche attraverso lo stanziamento di risorse ad hoc. Questo trend positivo è destinato ad ampliarsi in futuro, anche grazie agli incentivi pubblici e ai fondi europei di supporto.

Per le aziende, infine, diventa determinante adeguarsi alla Strategia Nazionale di Cybersicurezza e alle nuove normative UE, come il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act) e la direttiva NIS2 (Network and Information Systems) che introduce nuovi requisiti per le organizzazioni in tema di sicurezza IT.

PMI e cybercrime: aspetti critici e impatto sul business

Le PMI sono state oggetto di oltre mille attacchi nel corso del 2023 secondo le stime di CSIRT Italia. Come sottolinea il primo “Rapporto annuale sull’evoluzione della cybersecurity” realizzato da Assintel e Confcommercio, inoltre, le piccole e microimprese hanno rappresentato l’80% delle vittime di attacchi ransomware nel secondo trimestre del 2023.

Tra gli attacchi informatici più diffusi compaiono il furto di dati, il phishing e la richiesta di riscatto in cambio del ripristino dei sistemi, tuttavia per le PMI una delle sfide più ardue da affrontare riguarda l’assenza di figure specializzate in ambito IT chiamate ad attuare specifiche strategie di difesa, spesso a causa di risorse economiche limitate.

Quello che emerge è uno scenario abbastanza critico, soprattutto se si considera che un attacco informatico può mettere in crisi la gestione di un’impresa, causando violazioni dei dati che si traducono in un costo significativo, nella compromissione della reputazione aziendale e in una probabile interruzione della continuità operativa.

Protezione completa e scalabile con TeamSystem Cybersecurity

Alla luce di quanto detto sopra, per le imprese dotarsi di strumenti digitali affidabili, semplici e completi per proteggere i dati è certamente una priorità. TeamSystem Cybersecurity rappresenta un prezioso alleato per rispondere alle nuove esigenze di prevenzione e protezione che arrivano dal mondo aziendale.

Progettato per assicurare la massima facilità d’uso, il software è basato su tecnologie AI che consentono di risolvere in modo proattivo le vulnerabilità informatiche e di monitorare le minacce in tempo reale, ottenendo raccomandazioni di remediation per mantenere i dati al sicuro.

Implementare TeamSystem Cybersecurity genera numerosi vantaggi:

interfaccia intuitiva;

controlli su dominio, posta elettronica e altri server esposti;

protezione dell’identità digitale dell’impresa e dei clienti;

suggerimenti per azioni di remediation;

reportistica automatica e chiara generata dopo ogni verifica.

Le funzionalità chiave del software, inoltre, sono il controllo degli indirizzi di posta elettronica per rilevare eventuali esposizioni di password e la verifica del dominio web e di posta, al fine di monitorare l’eventuale esposizione a minacce del sito web e di tutti gli indirizzi e-mail collegati al dominio.

