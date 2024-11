Energia: l’Italia punta sull’Idrogeno per la decarbonizzazione

Strategia italiana Idrogeno: obiettivi di produzione e sviluppo infrastrutturale, anche per il rilancio del nucleare, ma le aziende chiedono incentivi.

Energie pulite non significa solo rinnovabili. L’Italia continua a puntare anche sull’idrogeno, su cui è stata appena presentata dal Ministero dell’Ambiente una specifica strategia nazionale.

Si tratta di un documento che definisce obiettivi e azioni da intraprendere per sostenere la domanda e lo sviluppo delle infrastrutture, promuovendo la filiera produttiva.

Idrogeno come fonte rinnovabile e per il rilancio del nucleare

La Strategia Nazionale per l’Idrogeno si pone obiettivi a breve, medio e lungo termine volta a rendere l’idrogeno una componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050. Il settore, sottolinea il ministero Gilberto Picheto Fratin:

può già contare su risorse complessive superiori ai 6 miliardi, ma ha ancora bisogno di sviluppare un mercato solido e va dunque accompagnato con nuovi strumenti, insieme a una forte coesione inter-istituzionale.

L'Italia torna al Nucleare 15 Novembre 2024 Per decarbonizzare i consumi in realtà viene impostato un piano che combina diverse fonti, fra cui rinnovabili, bio fuel, metano. E infine, l’idrogeno, che può anche servire per il rilancio del nucleare (i cui tempi sono però più lunghi).

Strategia Nazionale Idrogeno: cosa prevede

In generale, la strategia sull’idrogeno stima una “domanda nazionale” tra 6 e 12 Mtep (milioni di Tonnellate Equivalenti Petrolio) e una corrispondente necessità di elettrolizzatori variabile da alcuni GW fino ad alcune decine di GW a seconda delle condizioni di contesto.

Sul lungo periodo, mira a una produzione su larga scala, a un’infrastruttura dedicata per abbattere i costi di produzione, a una logistica su gomma di idrogeno gassoso e liquido.

Fra gli altri, è previsto il progetto “Southern Hydrogen Corridor”, di cui la dorsale italiana è parte integrante, che «renderà l’Italia un hub europeo dell’idrogeno, favorendo i flussi di importazione».

Le imprese chiedono incentivi dedicati

Esprimono soddisfazione le aziende di settore, ma non mancano i moniti. Secondo Alberto Dossi, Presidente di H2IT, (associazione italiana idrogeno e celle a combustibile), «è fondamentale trasformare le linee guida in azioni concrete».

Strumenti di breve, medio e lungo periodo che accompagnino le imprese nella realizzazione dei progetti già finanziati, che supportino la domanda attraverso incentivi mirati e sostengano tutto il comparto della componentistica legato all’idrogeno.

Le imprese, in particolare, insistono anche su regole certe e sinergie tra ministeri coinvolti per assicurare il successo delle diverse iniziative. L’obiettivo finale è infatti molto ambizioso: «fare dell’Italia un leader europeo in questo settore e raggiungere i traguardi sfidanti indicati dalla strategia stessa».