Essere una migliore azienda per il mondo favorendo un futuro sostenibile è la mission di Italsempione, che punta su un’etica solida e forte attuando progetti e iniziative in ottica ESG.

Qualità dei servizi e costante attenzione alla sostenibilità sono i pilastri portanti di un business di successo, anche nell’ambito della logistica e dei trasporti. Per le aziende che puntano alla crescita e a potenziare la competitività sul mercato, infatti, agire in modo etico, trasparente e responsabile è certamente una priorità, mettendo sempre al centro i principi ESG (Environment, Social, Governance) che abbracciano tre fattori fondamentali: ambiente, società e governance.

Ad agire in questa direzione è certamente Italsempione, azienda leader nel settore delle spedizioni internazionali e della logistica focalizzata sulle tematiche sostenibili fin dagli anni ’90, in anticipo di diversi decenni rispetto allo sviluppo del dibattito che solo negli ultimi anni ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e della maggior parte delle realtà aziendali.

Impegnandosi in modo concreto per favorire un futuro sostenibile, Italsempione ha messo in atto iniziative, policy e programmi finalizzati non solo a minimizzare l’impatto ambientale, ma anche a generare un ambiente di lavoro equo e inclusivo garantendo il massimo livello qualitativo dei servizi offerti.

ESG: i pilastri della sostenibilità secondo Italsempione

L’etica solida e forte di Italsempione, fondata nel 1955, si declina in molteplici iniziative che coinvolgono la cultura aziendale e le pratiche quotidiane spaziando dalla scelta di non trasportare armi o materiale bellico fino al sostegno riservato a molte realtà benefiche.

Agendo costantemente nell’interesse dell’ambiente e dei dipendenti, l’azienda ha potenziato l’operatività in ottica sostenibile soprattutto sotto l’impulso della Presidente Alessandra Sgarella, figlia del fondatore venuta a mancare nel 2011. EcoVadis, la piattaforma mondiale di valutazione delle performance in ambito di sostenibilità, ha premiato Italsempione con la Medaglia di Bronzo riservata al 35% delle aziende valutate che hanno ottenuto i punteggi migliori negli ultimi 12 mesi.

Risale al 2023, ad esempio, l’istituzione di team dedicato ad affrontare in modo strutturato le tematiche ESG, mettendo nero su bianco le policy già in essere e definendo un percorso virtuoso di miglioramento partendo da un assesment volto a delineare lo stato dell’arte nei tre ambiti di interesse.

Al fine di calcolare le emissioni di C02 derivate dalle attività di spedizione, inoltre, Italsempione ha stipulato una partnership con Greenrouter (uno dei più rilevanti operatori sul mercato italiano) integrandone la piattaforma con i sistemi aziendali per fornire ai clienti un report dettagliato e strutturato.

A gennaio 2024, infine, è stato ufficializzato il Comitato ESG presieduto dall’Amministratore Delegato Pietro Vavassori, evento seguito dalla definizione di una vera e propria politica ESGQ (Ambientale, Sociale, di Governo e Qualità) integrata con le direttive del sistema di Qualità ISO 9001.

Sostenibilità ambientale: la Foresta Italsempione

Nell’ambito della sostenibilità ambientale, Italsempione vanta una lunga collaborazione con Treedom da cui è nata la prima Foresta Italsempione, portando avanti l’obiettivo di piantare 3000 alberi in tre diversi paesi, quali Guatemala, Ecuador e Ghana, entro la fine del 2024. L’iniziativa rappresenta un gesto concreto per compensare l’impatto ambientale del trasporto merci, sostenendo le economie locali nel mondo.

Oltre a utilizzare esclusivamente muletti con batterie a litio e lampade a led, l’azienda ha abolito i materiali in plastica e ha installato un impianto fotovoltaico nella sede di Arluno (Milano). Ha inoltre sovvenzionato un progetto di piantumazione di alberi da frutto promosso dal comune di Vittuone (Milano), sede dell’headquarter.

Italsempione per il sociale

Offrendo un valido contributo al sostegno delle persone in difficoltà, Italsempione collabora con numerose Associazioni e ONLUS sostenendole in modo continuativo con aiuti economici e spedizioni gratuite. Tra queste compaiono Lega del Filo D’Oro, Pane quotidiano, Ossola amica dell’UGI, AIL e Insieme con Sorriso. Nel 2024, inoltre, l’azienda ha finanziato il progetto “Adotta una Famiglia” di SOS Bambini facendosi carico del costo dell’affitto annuo di 3 appartamenti destinati a famiglie monoparentali disagiate.

Le iniziative di Governance

Dotato di un codice etico basato sui principi di integrità e correttezza, Italsempione porta avanti una mission ben definita: essere una migliore azienda per il mondo favorendo un futuro sostenibile.

Tra le varie iniziative a favore dei dipendenti compaiono la creazione della biblioteca aziendale e l’istituzione di numerose borse di studio al merito, così come il supporto all’acquisto dei libri di testo. Con la nascita dell’Academy Italsempione, in particolare, l’azienda ha dato vita a un percorso di formazione continuativa per chi lavora in azienda.

Sostenibilità e benessere nel nuovo headquarter

Saranno portate a termine entro il 2024 tutte le attività di misurazione dell’impatto ambientale delle 16 sedi italiane di Italsempione, step seguito dalla definizione di un percorso di miglioramento delle performance basato sull’adozione di tecnologie e policy sempre più virtuose.

È prevista entro la fine del 2025, invece, la realizzazione del nuovo headquarter di Italsempione, caratterizzata dalla costruzione di un nuovo impianto di quasi 40.000 mq tra magazzino e palazzina uffici composta da 4 piani.

Un progetto ambizioso che comprende la creazione del cross docking per la gestione delle spedizioni internazionali e del nuovo deposito con aree dedicate per la logistica e il fashion, oltre alla predisposizione di celle frigorifere con vari livelli di temperatura controllata per la gestione delle merci deperibili.

Valore aggiunto del progetto è certamente l’aderenza dell’immobile ai più elevati standard di sostenibilità grazie alla certificazione BREEAM New Construction Excellent: saranno presenti, infatti, un impianto fotovoltaico e batterie di accumulo per coprire l’utilizzo energetico, oltre a un impianto per la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana, a colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e a un’illuminazione a LED.

La certificazione FITWELL, inoltre, sarà conferita grazie alla grande attenzione riservata al benessere dei dipendenti, che potranno godere di aree verdi e zone relax, postazioni di lavoro ergonomiche, palestra e ristorante aziendale che utilizzerà principalmente ingredienti a km 0 e cibi salutari. Saranno anche rispettati i più elevati standard impiantistici per il controllo della qualità dell’aria, dell’acqua e dell’acustica.