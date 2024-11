Faba e PayPal: binomio vincente per promuovere l’innovazione Made in Italy

La fiducia dei consumatori e l’accesso ai mercati esteri si conquistano anche offrendo metodi di pagamento digitali diffusi e sicuri: l’esperienza di Faba, giovane startup Made in Italy che ha scelto la sicurezza e l’affidabilità di PayPal.

Garantire un’esperienza d’acquisto online sicura e affidabile rappresenta una priorità per ogni giovane startup Made in Italy, che punta a far conoscere i suoi prodotti oltreconfine conquistando la fiducia dei consumatori. Un obiettivo che si raggiunge garantendo prodotti di qualità e offrendo metodi di pagamento digitali diffusi su ampia scala, sicuri e flessibili, come PayPal.

Scegliere il giusto fornitore di soluzioni per i pagamenti digitali, infatti, rappresenta una scelta strategica per ciascuna azienda, che può trarre notevoli vantaggi da una collaborazione in grado di incarnare valori chiave come affidabilità e supporto orientato alla crescita.

Faba, realtà italiana attiva nel mercato dell’EduTech, porta avanti con successo una mission ambiziosa: diventare un punto di riferimento nel settore del divertimento educativo, rispondendo in modo efficace alla crescente richiesta di contenuti interessanti alternativi agli schermi che arriva dalle famiglie, mettendo a disposizione soluzioni coinvolgenti e facilmente accessibili attraverso la piattaforma web dedicata.

PayPal per Faba: il ruolo chiave dei pagamenti digitali

Nata nel 2019 come piattaforma audio per l’ascolto di storie, canzoni, musiche e contenuti destinati a bambini e bambine, Faba ha scelto PayPal come partner per i servizi di pagamento digitali mettendo sempre al primo posto la ricerca di qualità e sicurezza a trecentosessanta gradi, una priorità per i consumatori e per la stessa azienda.

“La sicurezza è un valore fondamentale per Faba, non solo per quanto riguarda i nostri prodotti, ma anche per l’esperienza complessiva del cliente, inclusa la fase di pagamento” – afferma Maddalena Bulighin, E-commerce and Digital Marketing Manager di Faba. “Abbiamo scelto PayPal perché garantisce elevati standard di protezione dei dati, riducendo al minimo il rischio di frodi o accessi non autorizzati. È fondamentale per noi offrire ai nostri clienti la tranquillità di sapere che i loro dati personali e finanziari sono protetti con le migliori tecnologie disponibili, contribuendo così a creare un’esperienza d’acquisto sicura e affidabile. Questa scelta ha contribuito a rassicurare il cliente in fase di checkout e a ridurre i pagamenti tramite contrassegno.”

Cosa si cela dietro la crescita internazionale di Faba

Protagonista di una progressiva crescita internazionale già dal 2021, Faba ha rivoluzionato il concetto di educazione e intrattenimento rivolto ai più piccoli, introducendo all’apprendimento in un modo del tutto nuovo. La presenza di PayPal tra i metodi di pagamento ha svolto un ruolo determinante nell’incremento delle vendite all’estero.

“PayPal ha giocato un ruolo chiave nella nostra espansione. Essendo un metodo di pagamento ampiamente riconosciuto e utilizzato a livello mondiale, ha facilitato la fiducia dei consumatori nei confronti di Faba, soprattutto nelle countries in cui abbiamo iniziato a vendere di recente e con una brand awareness meno consolidata. La sua presenza ha reso più semplice l’accesso ai nostri prodotti da parte dei clienti, contribuendo così all’incremento delle vendite e all’ampliamento del nostro pubblico globale. Grazie a PayPal, siamo riusciti a superare molte delle barriere legate alla fiducia e alla sicurezza in Italia e nei mercati esteri.”