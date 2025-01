Cripto-attività: aumento aliquote e nuove regole per le plusvalenze

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la tassazione delle cripto-attività: stop esenzioni e aumento aliquote impositive ma con opzioni di sconto.

La Manovra di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto una serie di novità per la tassazione delle attività legate alle criptovalute, prevedendo l’aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e l’eliminazione della soglia di esenzione fino a 2mila euro.

Queste modifiche sono destinate a rivoluzionare il regime fiscale applicabile a questo segmento in rapida evoluzione, con cambiamenti immediati già a partire dal 2025 e ulteriori incrementi dal 2026.

Plusvalenze cripto: addio esenzione sotto 2mila euro

Guida alle criptovalute: definizione, funzionamento e rischi 4 Settembre 2024 Le cripto-attività sono definite come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili attraverso tecnologie di registro distribuito (Dlt). Secondo l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), le plusvalenze derivanti dalla detenzione, permuta o cessione di cripto-attività rientrano nella categoria dei redditi diversi.

Una modifica immediata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l’abolizione della soglia di esenzione fino a 2mila euro, in vigore fino al 2024. Dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante da cripto-attività, indipendentemente dall’importo, sarà soggetta a tassazione. Questa novità comporta un adempimento fiscale più rigoroso per tutti i possessori di cripto-attività, anche per chi detiene piccoli importi.

Plusvalenze al 18% con rivalutazione al 2025

Frodi criptovalute: come recuperare i soldi? 15 Agosto 2024 Un aspetto rilevante della normativa è la possibilità, prevista dall’articolo 1, comma 26 della Manovra 2025, di calcolare le plusvalenze prendendo come base il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.

Per farlo, i contribuenti devono versare un’imposta ridotta al 18%. Questo meccanismo di rivalutazione consente di aggiornare il valore fiscale delle cripto-attività, riducendo il carico fiscale sulle plusvalenze future.

Il pagamento dell’imposta deve però avvenire entro il 30 novembre 2025. È possibile rateizzare l’importo in tre rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Imposta sostitutiva al 33% dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze derivanti da cripto-attività passa dal 26% al 33% (come previsto dall’articolo 1, comma 24 della Legge di Bilancio 2025).

Questo aumento riflette la volontà del Legislatore di equiparare la tassazione delle cripto-attività a quella di altri strumenti finanziari.

Cripto-attività sempre in Dichiarazione dei Redditi

Criptovalute: compilazione Quadro W ed RW 16 Dicembre 2024 Le cripto-attività devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, come previsto dalla normativa antiriciclaggio. Questo obbligo riguarda sia i possessori diretti sia i titolari effettivi delle cripto-attività. La mancata dichiarazione può comportare sanzioni significative.

Indipendentemente dalla modalità di archiviazione o dalla localizzazione (Italia o estero), il monitoraggio fiscale si applica a tutte le cripto-attività.

La circolare 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate e la risposta a interpello n. 181/2024 forniscono ulteriori chiarimenti sugli obblighi di dichiarazione e monitoraggio.