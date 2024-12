Conti esteri e criptovalute: compilazione Quadro W ed RW ad ampio raggio

Quadro RW del Modello Redditi o Quadro W del Modello 730/2024 per la detenzione di conti esteri e cripto-attività: obblighi e nuovi chiarimenti.

La compilazione del Quadro RW del Modello Redditi o del nuovo Quadro W del Modello 730 rappresenta un obbligo per i contribuenti che detengono un conto, deposito o libretto all’estero, essendo fiscalmente residenti in Italia.

A partire dal 2024, inoltre, la compilazione del Quadro serve anche a determinare l’applicazione dell’Imposta sulle cripto-attività (IVCA).

Quando e come dichiarare il conto corrente estero 21 Maggio 2024 Come precisa l’Agenzia delle Entrate, il Quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero, oppure attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia di altro diritto reale, a prescindere dalla loro acquisizione.

L’obbligo vale anche per le attività relative alle criptovalute detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi, sempre per finalità legate all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

NB: il monitoraggio fiscale scatta se il valore massimo giornaliero nel periodo d’imposta supera i 15mila euro ed il versamento IVAFE se la consistenza media del conto estero supera i 5mila euro, quindi l’obbligo è previto anche se la giacenza media è inferiore a 5mila euro ma poi il valore massimo supera i 15mila.