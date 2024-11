Eredità fondo pensione: regole di tassazione

Tassazione separata per l’eredità percepita come liquidazione di un fondo pensione di un soggetto residente all’estero.

Quale trattamento fiscale si applica all’eredità percepita come liquidazione di un fondo pensione di un soggetto residente all’estero? L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto al quesito con la risposta n. 229 pubblicata in data 27 novembre 2024.

Imposta di successione: dal 2025 calcolo e versamento in autoliquidazione 14 Novembre 2024

Il caso esaminato riguarda l’eredità ricevuta da un residente fiscalmente in Italia da parte di un cittadino italo-statunitense residente negli USA, come liquidazione di un fondo pensione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, si tratta di un importo riconducibile alla categoria relativa alle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, per i quale si deve applicare il regime di tassazione separata.

Riferendosi alla risposta n. 5 pubblicata l’11 gennaio 2024, inoltre, viene ribadito che i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”. L’importo percepito come eredità è riconducibile alle pensioni in generale e, in luogo del regime di tassazione ordinaria, è necessario fare riferimento al regime di tassazione separata trattandosi di somme percepite in qualità di erede.