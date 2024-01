Tasse: aumentano IVIE e IVAFE sui beni all’estero

La Legge di Bilancio 2024 aumenta le tasse sui beni all'estero di persone fisiche e società semplici: nuova aliquota IVIE e nuovo calcolo per l'IVAFE.

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto novità per quanto riguarda la tassazione di immobili e risparmi detenuti all’estero, determinando un aumento delle aliquote applicate alle rispettive imposte, IVIE e IVAFE.

È l’articolo 1 della Legge 213/2023, al comma 91, a stabilire gli incrementi delle sull’imposta sul valore degli immobili e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Aumento IVIE: imposta all’1,06% dal 2024

Per quanto riguarda l'IVIE, nello specifico, è previsto un aumento dell'aliquota ordinaria che passa dallo 0,76% all'1,06%.

Hanno l’obbligo di versare l’IVIE le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, destinati a qualsiasi uso: si tratta di proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, locatari per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

L’imposta, invece, non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale e alla casa coniugale assegnata al coniuge, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

IVAFE: imposta al 4 per mille annuo



Varia dal 2 al 4 per mille annuo, invece, l’aliquota di riferimento per il calcolo dell’imposta IVAFE, come si legge nel testo della Manovra.

L’imposta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. A versare l’IVAFE, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, sono le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Per entrambe le imposte, sono soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti sul territorio italiano.