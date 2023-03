Guida al risparmio per giovani coppie

Consigli pratici per gestire il budget di coppia, risparmiare per un obiettivo comune e ottimizzare il capitale, evitando l'infedeltà finanzaria.

Dall casa o all’auto nuova alle prossime vacanze e alla cameretta in più per un figlio in arrivo, risparmiare in coppia può sembrare arduo di questi tempi, ma se si seguono alcune accortezze non è poi così difficile. Anche perchè avrete qualcuno che vi aiuterà ogni giorno a rendervi conto del vostro operato finanziario così che, si spera, i vostri risparmi cresceranno più velocemente.

Ma occorre anche avere fiducia e, potenzialmente, stabilire delle regole di base. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare.

Finanze in due: stabilire insieme un obiettivo

Fissare un obiettivo può aiutarvi a risparmiare più velocemente perché vi dà qualcosa a cui puntare. Sia che abbiate bisogno di una certa somma per l'acconto di una compravendita di casa, sia che vogliate semplicemente integrare un fondo di emergenza, decidete insieme per cosa volete risparmiare. È difficile risparmiare se voi e il vostro partner non avete le stesse priorità in materia di finanze. È per questo che dovete discutere dei vostri obiettivi, in modo da decidere insieme dove destinare i fondi.

Ci sono obiettivi che, in coppia, si possono anche raggiungere prima tra l’altro. Se si aspira a comprare casa, ad esempio, esistono agevolazioni statali che vengono incontro alle esigenze delle giovani coppie concedendo loro mutui prima casa agevolati e riduzioni fiscali su tutte le spese accessorie.

Fate un piano su come risparmiare

Prima di attuare ogni strategia di risparmio, vale la pena di sedersi e decidere insieme come risparmiare. Mettere ogni mese da parte la stessa cifra del vostro stipendio? Oppure se uno dei due guadagna di più mette qualcosa di più nel gruzzoletto? Potete deciderlo solo insieme.

Una buona prassi è l’automatismo: versare direttamente sul conto corrente o deposito la cifra decisa da mettere da parte quando si riceve lo stipendio è buona prassi visto che così non si corre il rischio di spendere il denaro per altro. Inoltre, ci sono circostanze in cui dovrete attingere ai vostri risparmi. In questo caso, stabilite delle regole per evitare discussioni.

E’ utile quindi stilare un vero e proprio un piano di spesa che renda il risparmio una priorità. La tecnologia può aiutare. Ci sono online diverse app per fare il budgeting che potete scaricare sul vostro smartphone e controllare insieme l’andamento del proprio piano di risparmio. A questo fine esiste anche uno strumento messo a punto dalla Consob come app di budget planner: si chiama SAV€Rio il $alvadanaro e, attraverso una procedura guidata, aiuta a compilare un elenco di entrate fisse e spese programmate (istruzione, salute, tempo libero ecc.), registrare redditi conseguiti e spese effettivamente sostenute, misurare il risparmio realizzato nel periodo stabilito (un mese, un anno, ecc.).

Non nascondete le spese

Anche quando si tratta di finanze ci può essere infedeltà. Quanti nascondono delle spese che fanno al proprio partner? Questo tipo di infedeltà finanziaria può certamente sabotare gli sforzi di risparmio di una coppia. La sincerità è la prima cosa anche nella gestione del denaro.

Tenere sotto controllo i propri risparmi

Rivedere regolarmente i progressi compiuti rispetto all'obiettivo prefissato vi aiuterà a non perdere la rotta. Sarete in grado di capire quanto vi manca per raggiungere il vostro obiettivo e di individuare eventuali problemi.

Se lo ritenete utile, fissate voi stessi delle pietre miliari lungo il percorso in cui potete festeggiare i progressi fatti. Può trattarsi di qualcosa di piccolo, come ad esempio: “Quando avremo raggiunto 1.000 euro, ordineremo un piatto da asporto nel nostro ristorante preferito”.

Se le cose non vanno secondo i piani, date un’occhiata alle vostre finanze. Potreste scoprire che state spendendo troppo al supermercato o che c’è una spesa che non avete incluso nel vostro budget iniziale. Questo può aiutarvi a capire perché non state risparmiando quanto vorreste e ad evidenziare le aree in cui potreste apportare ulteriori modifiche.

Se voi e il vostro partner volete ridurre le spese, otterrete i migliori risultati lavorando in squadra. Ciò significa trovare il modo di risparmiare insieme, in modo da avere più denaro per raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Risparmiare denaro può essere divertente per le coppie, se lo trasformate in una competizione amichevole.

Ma ci sono anche dei piccoli accorgimenti da seguire nel quotidiano per aumentare il gruzzoletto messo da parte. Ad esempio, aprite un conto corrente comune: significa pagare tasse e commissioni solo su un conto anzichè su due.

Risparmiare su spesa e tempo libero? Ecco come

Risparmiare però non significa sacrificarsi: si può uscire la sera magari a metà settimana sfruttando promozioni di locali e ristoranti pensate per i giorni infrasettimanali quando la clientela è poca rispetto al weekend.

Ci sono molti modi in cui le coppie possono risparmiare anche al supermercato. Uno dei più semplici è quello di prendersi il tempo di pianificare i pasti, in modo da evitare di vagare per le corsie chiedendosi cosa comprare, e andare a fare la spesa dopo aver buttato un occhio alla dispensa e stilando una lista con le cose veramente necessarie da comprare evitando sprechi. Per chi ama sport, risparmiare non significa non allenarsi. Magari si possono sfruttare i siti online che offrono pacchetti e abbonamenti per praticare sport a casa in base ai propri orari e impegni e con un abbonamento potete allenarvi in due.

Infine per chi ama viaggiare, occhio alle promozioni delle agenzie e ai tour operatori nei periodi fuori stagione, spezzando magari le ferie in brevi periodi durante l'anno invece di partire ad agosto dissanguando i risparmi.

Prenotare in orari e giorni “alternativi” può anche far risparmiare sui costi del volo o del treno: dalle analisi degli oepratori turistici è emerso inconfutabilmente un diverso metodo di calcolo tariffe se si prenota ad esempio il martedì o alle due di notte. La vacanza può arrivare a costa il 20% di meno!