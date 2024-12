Bankitalia: conti online i più convenienti, conti postali i meno costosi

Scende il costo del conto corrente ma quello online resta il più conveniente, seguito dal conto postale, nonostante un netto rincaro: i dati Bankitalia.

I costi del conto corrente si sono ridotti. Secondo la Banca d’Italia, per un conto bancario tradizionale, fra spese fisse e costi operativi legati alle operazioni effettuate, nel 2023 si è speso in media 3,3 euro in meno dell’anno precedente. Più consistente il risparmio sul conto online, con la spesa ridotta di 4,8 euro. Si registano rincari, invece, per il conto postale (+7,7 euro), che tuttavia risulta il meno dispendioso.

I conti online, pur non costituendo una fattispecie contrattuale distinta dagli altri conti, rivestono dunque un notevole interesse per le particolari caratteristiche tariffarie.

Vediamone in dettaglio i trend di spesa e la convenienza mettendone i costi a confronto con le alternative a sportello, alla luce dei dati Bankitalia raccolti nel corso del 2024.

Conto bancario, postale e online: costi a confronto

Conti correnti: dove si guadagna di più 16 Aprile 2024 Il conto corrente postale è più economico del conto bancario fisico, che pur incamerando il calo dei prezzi è costato in media 100,7 euro: oltre un terzo in più del costo medio del conto postale, pari a 67,3 euro. La soluzione più economica resta però il conto online che pur con l’apprezzamento registrato nel corso dell’anno resta mediamente sotto i 30 euro (28,9 euro).

Costi del conto bancario fisico

Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi dal 2025 10 Dicembre 2024 Per quanto riguarda i conti bancari allo sportello, il calo è attribuibile per l’80% alla flessione delle spese fisse, per il resto a quelle variabili, e più nel dettaglio alla minore operatività che ha riguardato soprattutto i prelievi di contante, mentre le commissioni sui pagamenti e sui prelievi di contante sono rimaste pressoché invariate.

Viceversa, l’aumento di gestione dei conti postali è dovuto quasi interamente al maggior numero di operazioni, che ha determinato un incremento delle spese variabili, cresciute di 6,5 euro.

Costi del conto bancario online

Nel caso del conto online, invece, si sono ridotte le spese fisse ma soprattutto sono diminuiti i clienti assoggettata al pagamento del canone di base.

Costo delle commissioni bancarie

L’apertura di credito in conto corrente è rimasta invariata e pari all’1,7% del credito accordato, mentre la commissione unitaria di istruttoria veloce applicata sugli sconfinamenti e sugli scoperti è diminuita da 16,4 a 13,7 euro.

L’analisi della Banca d’Italia

L’indagine 2024 a cura della Banca d’Italia si è basata sulle informazioni relative al reale andamento dei conti correnti, rilevando numero di operazioni, spesa corrispondente, estratti conto, costi e commissioni applicate.

Il campione preso in esame ha analizzato 11.985 conti correnti bancari (selezionati in 605 sportelli), 1.174 conti online e 1.000 conti correnti postali (distribuiti in 50 sportelli postali).