Trasferte e viaggi: 7 trucchi per risparmiare sui voli aerei

Quali sono i mesi, i giorni e gli orari migliori per risparmiare sul biglietto aereo? Una ricerca rivela quando e come trovare i voli più economici.

Per risparmiare sui voli, quando si programmano trasferte e viaggi, è determinante il momento in cui si effettua l’acquisto. L’ora, il giorno e il mese in cui si cercano i biglietti aerei, infatti, influenzano il prezzo che si andrà a pagare.

A rivelarlo è il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it che, sulla base dei dati raccolti all’interno del proprio database sul prezzo medio dei voli nazionali (con aeroporti di partenza e di arrivo in Italia) negli ultimi 12 mesi, è riuscito ad individuare i giorni e gli orari che rendono più conveniente la prenotazione di voli, nonché i mesi in cui si riesce a risparmiare di più per viaggiare in aereo.

Quando si abbassano i prezzi degli aerei?

Secondo quanto emerso dall’analisi effettuata dal motore di ricerca, i prezzi medi sono più bassi il martedì. Se questo è il giorno più economico per prenotare un volo, come è facile aspettarsi, i prezzi tendono a salire man mano che ci si avvicina al weekend. È quindi consigliabile acquistare i voli tra il lunedì e il mercoledì.

Nei fine settimana sono inoltre più rare le offerte e promozioni che vengono proposte dalla compagnie aeree. La domenica sembra essere in assoluto il giorno peggiore per acquistare un biglietto aereo.

Quando trovare i voli più economici?

Tra i momenti migliori per prenotare un volo aereo sembrano esserci gli orari notturni e, più in particolare, le 2 di notte. Se invece stai pensando di sfruttare la pausa pranzo per comprare il biglietto del viaggio aereo, sappi che quello è proprio il momento peggiore: alle ore 13 i voli aerei costano più che in tutto il resto del giorno.

In generale, è sempre meglio fare acquisti la sera che la mattina: meglio tra le 20 e le 8.

Per risparmiare sui voli?

Secondo l’analisi di Jetcost.it, i prezzi dei voli aumentano nei giorni immediatamente precedenti alla partenza. Il consiglio è di prenotare in anticipo, di 15 giorni almeno. Se si prenota con due mesi di anticipo si riesce a risparmiare un ulteriore 10% sul costo del biglietto aereo. Prenotando da 5 a 1 giorno prima del volo, il costo medio si rivela generalmente più alto.

Prenotare all’ultimo minuto di solito non è vantaggioso ma i voli last minute sono spesso offerti a prezzi ridotti se non sono esauriti per qualche motivo.

Quando è più conveniente volare?

L’analisi rivela che i mesi in cui è più conveniente volare sono gennaio e febbraio. Questo perché si tratta di un periodo “morto” dopo l’altissima richiesta di voli a dicembre. Abbastanza convenienti sono anche i viaggi aerei programmati per marzo e settembre. Come è facile aspettarsi, dicembre è il mese peggiore. Anche verso le mete europee e quelle a lungo raggio la situazione è similare. Fuori dall’Italia anche giugno e luglio sono mesi particolarmente cari per viaggiare in aereo.

Si conferma che é più conveniente volare nei mesi di bassa stagione e nei periodi immediatamente successivi alle vacanze con un’alta frequenza di prenotazioni. I viaggiatori che preferiscono i mesi di vacanza meno popolari sono premiati con prezzi significativamente più bassi.

Come far scendere i prezzi dei voli?

Una strategia valida per far scendere il costo del biglietto aereo è quella di provare a cambiare l’aeroporto di partenza o di arrivo, eventualmente scegliendone uno diverso in cui arrivare e da cui ripartire. In quest’ultimo caso si tratta dei cosiddetti biglietti open-jaw in cui gli aeroporti del viaggio di partenza e di ritorno sono diversi. Può trattarsi anche di due città completamente differenti (es. si arriva a Barcellona e si riparte da Madrid).

Spesso, scegliere un aeroporto leggermente più distante da dove partire o in cui arrivare può comportare una notevole riduzione del prezzo del biglietto aereo. Ovviamente, prima di prendere la decisione finale bisogna valutare tempo investito per raggiungere lo scalo e i costi per farlo.

Un’altra opzione di viaggio che spesso fa risparmiare sui costi del volo è quella di prenotare un viaggio aereo con scalo. In questo caso il particolare sul quale porre attenzione è quello riguardante l’orario. Se si ha tempo a disposizione può essere un buon affare.

Come trovare i voli più economici?

Ancora una volta, il consiglio principale per risparmiare, anche sui voli, è quello di confrontare i prezzi e le offerte delle compagnie aeree, utilizzando i motori di ricerca dei voli. Da tenere presente che potrebbe essere più conveniente, sia dal punto di vista economico che organizzativo, relativamente agli orari di viaggio, prenotare l’andata con una compagnia aerea e il ritorno con un’altra.

Si pensa che acquistare insieme il volo di andata e quello di ritorno sia più economico, non è sempre così.

Il segreto in più? Controllare tante volte e frequentemente il prezzo del biglietto aereo di interesse per capire se e quando sale o scende, durante la settimana o anche il giorno stesso. Un’opzione interessante che offrono molti motori di ricerca dei voli è quello di iscriversi alle loro notifiche e ricevere un avviso con le migliori offerte per le destinazioni desiderate.

In generale, più si è flessibili in termini di orari, giorni o destinazioni, meglio è, perché si può approfittare di offerte speciali.

Quali sono i trucchi per risparmiare sui viaggi aerei?

Riassumendo, ecco i migliori 7 trucchi per risparmiare sui viaggi aerei:

pianificare in anticipo di due mesi, o almeno di due settimane; prenotare alle 2 di notte, o quanto meno di sera; viaggiare di martedì, o tra il lunedì e il mercoledì; volare su aeroporti più lontani e differenti tra arrivo e ripartenza; comprare voli con scali; valutare partenze last-minute; viaggiare con compagnie diverse.

Il consiglio in più? Navigare in incognito per evitare che la cronologia di ricerca possa influenzare i prezzi mostrati (a volte accade).