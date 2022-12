Impact Investing: Fondi SDG e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Guida ai 17 obiettivi SDG definiti dall'ONU e osservati da governi e imprese per contribuire allo sviluppo sostenibile e promuovere una società migliore.

Non solo ESG. Quando si parla di sostenibilità, si sente spesso parlare di SDG, acronimo che sta ad indicare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) per migliorare ambiente, società e vita, così come individuati dalle Nazioni Unite nel 2015. Un criterio fondamentale in ambito Impact Investing, ossia quella strategia di investimento sostenibile, con impatto misurabile, che si coniuga ai rendimenti finanziari.

L’ONU definisce sostenibile:

uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Gli SDG sono costituiti da 17 punti, con un orizzonte che arriva fino al 2030 e un perimetro di riferimenti che copre un ampio spettro di temi legati alla sostenibilità, dall’eliminazione della fame alla lotta ai cambiamenti climatici, passando per la promozione di un consumo responsabile e la trasformazione delle città in spazi urbani più sostenibili.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

SDG: cosa sono e cosa significano

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) sono 17, sono stati pubblicati dalle Nazioni Unite nel 2015 ed il loro scopo è quello migliorare il contesto sociale, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, fornisce un progetto condiviso per la pace e la prosperità delle persone e del pianeta, ora e in futuro. Al centro vi sono proprio i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che rappresentano un appello urgente all’azione da parte di tutti i Paesi – sviluppati e in via di sviluppo – in un partenariato globale.

Tali Obiettivi riconoscono che la fine della povertà e di altre privazioni deve andare di pari passo con strategie che migliorino la salute e l’istruzione, riducano le disuguaglianze e stimolino la crescita economica. Il tutto, affrontando il cambiamento climatico e lavorando per preservare gli oceani e le foreste.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono dunque un invito all’azione per tutti i Paesi – poveri, ricchi e a medio reddito – per promuovere la prosperità proteggendo il pianeta.

SDGs: obiettivi, traguardi e indicatori

I 17 obiettivi SDG si articolano in 169 traguardi sottostanti e 232 indicatori, utilizzati per monitorare i progressi compiuti verso la loro realizzazione.

Di seguito, cosa prevedono i 17 obiettivi nel dettaglio.

Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, piena occupazione e lavoro dignitoso per tutti Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Ogni anno, il Segretario Generale delle Nazioni Unite presenta un rapporto annuale sui progressi degli SDG, sviluppato in collaborazione con il Sistema delle Nazioni Unite e basato sul quadro di indicatori globali e sui dati prodotti dai sistemi statistici nazionali e sulle informazioni raccolte a livello regionale.

Fondi SDG: cosa sono

PMI, transizione green e finanza sostenibile: stato dell'arte in Italia 5 Dicembre 2022 I fondi SDG sono quelli progettati specificamente per rivolgersi alle aziende che stanno dando un contributo positivo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Gli investitori, infatti, considerano fondamentale il sostegno alla sostenibilità ambientale e all’eguaglianza sociale, inserendoli nei loro criteri di selezione per le strategie di investimento nelle aziende.

Ad esempio, in Italia, Fondo Italiano d’Investimento SGR ha avviato FOF Impact Investing, fondo di fondi dedicato proprio all’impact investing.

Le aziende, a loro volta, possono contribuire al raggiungimento degli SDG realizzando prodotti o offrendo servizi che aiutino a raggiungere uno o più dei 17 obiettivi. Ed in questo modo ottenere anche maggiore credito.

Il ruolo attivo delle aziende

Tuttavia è bene precisare che, per loro natura, alcune aziende si trovano già nella condizione di essere maggiormente predisposte ad offrire il proprio contributo. Ad esempio: un’azienda che produce energia solare contribuisce all’SDG 7 (energia pulita e accessibile); un’azienda che crea materiale didattico per le scuole contribuisce all’SDG 4 (istruzione di qualità); un’impresa che lavora attivamente per promuovere le donne nei ruoli di leadership fa avanzare l’SDG 5 (parità di genere).

Al contrario, alcune aziende hanno un impatto negativo sugli SDG, come quelle che producono prodotti come le sigarette, e sono escluse dai fondi SDG. Altre possono contribuire sia positivamente che negativamente; ad esempio, un’azienda energetica che utilizza sia l’energia eolica che il carbone termico.