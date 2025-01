Manovra 2025 in vigore dal 1° gennaio: il testo e le misure principali

Legge di Bilancio 2025 approvata in via definitiva al Senato, tra le misure incentivi per investimenti e imprese, taglio del cuneo fiscale, bonus natalità.

La Manovra 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che riporta il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Una Legge di Bilancio prudente e pensata per le famiglie ed il sostegno ai redditi medio-bassi, scarsamente rappresentativa sul piano della politica industriale, limitata a poche misure tra cui l’IRES premiale per chi reinveste gli utili in azienda, credito d’imposta per investimenti al Sud e maxi-deduzione per nuove assunzioni.

Misure per investimenti e imprese in Manovra 2025

Le misure per le imprese in Legge di Bilancio 2025 2 Gennaio 2025 Le misure per le imprese nella Legge di Bilancio 2025 incentivano le assunzioni e gli investimenti, soprattutto per la transizione digitale e quella sostenibile. Inoltre, sono presenti le misure per la quotazione sui mercati dei capitali e per la semplificazione dell’accesso al credito, con novità anche per i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

IRES premiale

Le imprese beneficeranno di una IRES premiale, con uno sconto del 4% sull’aliquota per chi reinveste utili in beni 4.0 e 5.0 con contestuale assunzione di forza lavoro stabile, accantonando l’80% degli utili (gli investimenti devono essere pari al 30% pari a minimo 20mila euro, oppure le assunzioni a tempo indeterminato devono essere almeno dell’1% in più.

Credito d’imposta per il Mezzogiorno

Previsti 1,6 miliardi di euro per il 2025, destinati a finanziare un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali da parte di imprese con strutture produttive nel Mezzogiorno.

Nuova Sabatini e settore turistico

Incrementate le risorse per la Nuova Sabatini, che riduce il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziati fondi specifici per investimenti nel comparto turistico.

Incentivi per la quotazione delle PMI

Prorogato per tre anni il credito d’imposta al 50% delle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

La flat tax per gli autonomi che hanno anche redditi da lavoro dipendente salirà a un tetto di RAL di 35mila euro.

Investimenti pubblici

Risorse destinate a garantire coerenza con i requisiti della nuova governance europea nel periodo post-PNRR e Fondo Sviluppo e Coesione (2025-2026). In particolare:

Settore della difesa: 35 miliardi di euro per il periodo 2025-2039.

35 miliardi di euro per il periodo 2025-2039. Missioni internazionali di pace: finanziamenti resi permanenti.

finanziamenti resi permanenti. Infrastrutture: 24 miliardi di euro complessivi per il periodo 2027-2036.

24 miliardi di euro complessivi per il periodo 2027-2036. Sanità pubblica: circa 1,27 miliardi di euro dal 2027 al 2036 per ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Stretta sui fondi statali

Prevista una supervisione più rigorosa sull’impiego delle risorse pubbliche.

Aziende ed enti con rappresentanti del MEF : controllo diretto esercitato dai rappresentanti ministeriali.

: controllo diretto esercitato dai rappresentanti ministeriali. Altri organismi: verifica affidata al collegio sindacale o al soggetto incaricato, con obbligo di una relazione annuale da inviare al MEF per certificare l’utilizzo conforme delle risorse pubbliche.

Taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF

Legge di Bilancio: bonus e misure fiscali 24 Dicembre 2024 Il cuore della Manovra è la riduzione strutturale del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro, prevista per almeno cinque anni. Inoltre, gli scaglioni IRPEF si confermano ridotti a tre aliquote:

23% per redditi fino a 28mila euro,

per redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro,

da 28mila a 50mila euro, 43% oltre i 50mila euro.

È prevista una stretta sulle detrazioni per i redditi alti e l’introduzione del quoziente familiare, per un sistema fiscale più equo.

Bonus natalità e sostegno alle famiglie

Legge di Bilancio 2025, guida alle misure per le famiglie 20 Dicembre 2024 Previsto un bonus natalità di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 per i nuclei con ISEE fino a 40mila euro. L’importo sarà erogato il mese successivo alla nascita o adozione, per contribuire alle spese di sostegno alla genitorialità. Nuova mensilità di congedo parentale all’80% e decontribuzione per madri dipendenti o autonome con reddito fino a 40mila euro.

Istituito un nuovo bonus elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con importo massimo di 100 euro (e destinato ad un solo prodotto) ma elevabile a 200 euro per famiglie con ISEE sotto 25.000 euro. Rifinanziato il Bonus Psicologo, con aumento del contributo fino a 600 euro in base all’ISEE.

Pensioni 2025 e previdenza complementare

Pensioni e lavoro: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025 23 Dicembre 2024 Sono state introdotte modifiche alla normativa vigente per favorire la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici. Le novità prevedono adeguamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, armonizzandone i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia, e continuità lavorativa con la possibilità di proseguire il servizio anche dopo il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Per quanto riguarda i canali di uscita anticipata, sono stati confermati per il 2025 i principali strumenti di pensionamento anticipato attualmente in vigore: Quota 103, APE Saciale e Opzione Donna. Introdotta, inoltre, una nuova opportunità per anticipare la pensione a 64 anni, tramite il cumulo della previdenza obbligatoria e complementare.

Sulle pensioni minime, sono stati previsti aumenti per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo: +2,2% nel 2025 e +1,3% nel 2026.

Previsti anche incrementi dedicati ai pensionati over 70 in condizioni di disagio e ai titolari di assegno sociale, per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Tassazione di criptovalute e web tax

Rivista la tassazione sulle criptovalute, che resta al 26% invece del 42% inizialmente previsto, con un aumento al 33% dal 2026. La web tax si applicherà solo alle grandi aziende con ricavi superiori a 750 milioni di euro, escludendo PMI ed editoria online.