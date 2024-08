Entrate tributarie: imposte IRPEF in aumento, IRES in calo

Istruzioni dal Fisco sull’applicazione della nuova esenzione per le plusvalenze da vendita di partecipazioni qualificate di società europee non residenti.

Addebito imposte e contributi su conto con I24: le regole dal 5 agosto

Guida alle novità dal 5 agosto 2024 per i versamenti di imposte e contributi con addebito in conto I24 per scadenze future ricorrenti e rateizzate.