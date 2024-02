Indennità disoccupazione: iscrizione Centri per l’Impiego senza limiti di età

Requisiti per lo stato di disoccupazione e per l'accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL: iscrizione al collocamento dai 16 anni e senza limiti di età.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo a specifica richiesta di chiarimento INPS, ha spiegato che i limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego riguarda soltanto gli elenchi del collocamento mirato.

NASpI 2024: come fare la domanda di disoccupazione 1 Febbraio 2024 Ai fini del requisito della disoccupazione necessario per l’accesso alle prestazioni NASpI e DIS-COLL, invece, non sono previsti limiti massimi di età per l’iscrizione al collocamento ordinario (mentre quello minimo è di 16 anni).

Dunque, chi perde il lavoro deve sempre rilasciare la DID online (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), per poter ottenere l’indennità di disoccupazione.

Peraltro, la domanda stessa di NASpI e DIS-COLL equivale al rilascio della DID da parte del richiedente.

Alla luce del chiarimento ministeriale, ne deriva che, per l’accesso alle due prestazioni di disoccupazione, il diritto ordinario spetta potenzialmente dai 16 anni in su, senza limiti massimi di età.

Per i dettagli, si veda il Messaggio INPS n.750 del 20 febbraio 2024.