NASpi e Maternità: contributi e imponibile per calcolare il sussidio

Chiara chiede:

In merito al calcolo dell’importo NASpI spettante nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 5 anni, concluso dopo aver usufruito di maternità anticipata, obbligatoria e di tutto il congedo parentale. So che l’importo della NASpI si calcola partendo dall’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni. Nel periodo di maternità e di congedo al 30%, l’imponibile previdenziale è pari a zero oppure è quello risultante dal fascicolo previdenziale disponibile sul sito INPS?