Disoccupazione e sussidi INPS: le indennità da chiedere online

Tutti i servizi online disponibili sul sito INPS per richiedere da sè le varie indennità di disoccupazione e i sostegni economici: istruzioni e link.

L’INPS mette a disposizione sul suo portale una serie di servizi online per richiedere indennità di disoccupazione, sussidi e altri sostegni economici, permettendo di accedere autonomamente alle procedure per ottenere le singole prestazioni.

Il sito INPS, ad esempio, consente ai lavoratori di presentare domanda di disoccupazione, selezionandola tra le diverse prestazioni offerte dall’Istituto e previste dalla normativa vigente.

Vediamole tutte.

Le indennità di disoccupazione INPS

Di seguito l’elenco in ordine alfabetico delle indennità di disoccupazione richiedibili attraverso i servizi INPS online e la loro funzione.

Assegno di Inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI) è un sostegno economico che ha preso il via in Italia nel 2024, in sostituzione del vecchio Reddito di Cittadinanza, come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Il servizio di domanda ADI, così come gli altri servizi INPS online per la disoccupazione, può essere fruito da cittadini, patronati, CAF, disoccupati e lavoratori sospesi.

Dopo la presentazione della domanda, i dati vengono resi disponibili nella piattaforma SIISL e il richiedente dovrà registrarsi e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD). Successivamente, i dati del nucleo familiare verranno inviati automaticamente ai servizi sociali del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi.

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, altrimenti l’erogazione è sospesa. I servizi sociali procedono poi all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo per individuare i percorsi necessari.

Il beneficio inizia dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare ed è erogato mensilmente su carta di pagamento elettronica.

Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione professionale, politiche attive del lavoro, progetti utili alla collettività e servizio civile universale. È destinato a persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui. Prevede la corresponsione di un’indennità di partecipazione e l’accettazione di offerte di lavoro conformi alla normativa.

La domanda può essere presentata online all’INPS, direttamente dal sito internet istituzionale, accedendo tramite SPID, CNS o CIE nella sezione dedicata al SFL, o affidandosi all’assistenza di Patronati o CAF.

DIS-COLL

La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Può essere richiesta dai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione Separata, non pensionati e senza partita IVA, che soddisfano i seguenti requisiti:

Stato di disoccupazione al momento della domanda

Almeno un mese di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno precedente e l’evento di cessazione dal lavoro

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio. Il termine si sospende in caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili.

Disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola è un’indennità erogata in unica soluzione per i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. La sezione dedicata consente di presentare la richiesta di indennità di disoccupazione agricola. È destinato ai lavoratori agricoli a tempo determinato o indeterminato, ai piccoli coltivatori, ai membri della famiglia che partecipano alle attività agricole e ai piccoli proprietari terrieri.

Disoccupazione giornalisti

Il servizio INPS per la richiesta dell’indennità di disoccupazione per i giornalisti, consentiva – nel periodo transitorio del passaggio dall’INPGI all’INPS, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 – l’accesso ai trattamenti di disoccupazione riservati ai giornalisti. Dal 2024 si seguono invece le regole della NASpI.

Indennità per lavoratori dello Spettacolo

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico riconosciuto ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo, erogato in un’unica soluzione su domanda. Il servizio fornisce un sostegno economico ai lavoratori del settore dello spettacolo, inclusi autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

ALAS

Il servizio di richiesta di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è riservata a chi presta a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 66, commi da 7 a 16, decreto-legge 73/2021).

NASpI

Per quanto riguarda l’Indennità mensile di disoccupazione NASpI, sul sito INPS è possibile presentare richiesta di:

NASpI anticipata : l’indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015) a favore dei soggetti beneficiari della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Il servizio consente di richiedere in anticipo l’indennità NASpI per i beneficiari NASpI che desiderano avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa.

: l’indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015) a favore dei soggetti beneficiari della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Il servizio consente di richiedere in anticipo l’indennità NASpI per i beneficiari NASpI che desiderano avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa. NASpI: l’indennità mensile di disoccupazione. Il servizio INPS consente di effettuare l’invio della domanda di indennità NASpI per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

Nuovo RA

L’INPS consente di chiedere online anche il Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) della Provincia Autonoma di Trento, riservato ai residenti nella Provincia Autonoma di Trento in stato di disoccupazione che non percepiscono più l’indennità di disoccupazione (NASpI).

Certificazione A1

Si richiede online anche il rilascio della certificazione A1 (distacco) per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera, utile a svolgere attività lavorative fuori dai confini nazionali;

Trattamenti speciali di disoccupazione

L’INPS mette a disposizione un servizio online per la richiesta del trattamento speciale di disoccupazione edile legge 6 agosto 1975 n. 427, vale a dire la prestazione di disoccupazione per lavoratori licenziati da aziende edili, per cause riferibili all’impresa.

Analogo servizio viene reso disponibile per il trattamento speciale di disoccupazione legge n. 223/1991 e 451/1994, il sostegno al reddito di lavoratori licenziati da aziende edili in crisi occupazionale dovuta al previsto completamento di impianti industriali.

Lavoratori frontalieri

Online è possibile richiedere l’indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri, assicurati in uno Stato membro diverso da quello di residenza, erogata in base ai regolamenti comunitari di sicurezza sociale. La prestazione è rivolta a coloro che risiedono in Italia e sono assicurati in altri Stati membri, e possono ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI se soddisfano i requisiti previsti dalla normativa nazionale.

Lavoratori rimpatriati

La disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero è una prestazione economica rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero, rimasti disoccupati per licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, e che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974. La prestazione va richiesta online ed è calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali e ha una durata massima di 180 giorni.

Contributo Gestione Assistenza Magistrale

Contributo straordinario a iscritti Gestione Assistenza Magistrale per presentare domanda di assegno mensile per invalidi con riduzione parziale della capacità lavorativa e reddito annuale basso. Il contributo è di solidarietà per casi eccezionali. Beneficiari: iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale. Il contributo è concesso in casi non coperti da assicurazione o risarcimento. La domanda può essere presentata in caso di eventi straordinari come malattia grave, spese per l’abitazione, assistenza a familiari, separazione, perdita del lavoro, sfratto o pignoramento.

Contributo disoccupati con figli disabili

Legge 104: come funziona la percentuale di invalidità 1 Aprile 2024 Il servizio offre un assegno mensile per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili almeno al 60%. Il contributo è destinato a nuclei familiari monoparentali e con ISEE massimo 3mila euro. Il contributo mensile è di 150 euro.

Integrazione lavoratori in mobilità

Il servizio fornisce un assegno mensile integrativo per i lavoratori in mobilità che abbiano accettato un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella del rapporto di lavoro precedente. L’assegno può essere corrisposto per massimo 12 mesi e non oltre la data di scadenza del trattamento di mobilità, e non può superare l’importo dell’indennità di mobilità previsto.

Come richiedere le prestazioni

Per accedere alle diverse procedure di domanda telematica delle singole prestazioni, dalla home page del sito INPS (www.inps.it), si vede visitare la sezione “Lavoro” e poi il canale “Disoccupazione”. Dal link che raccoglie le misure per disoccupati, infine, bisogna selezionare la voce “Indennità”.

In alternativa è possibile andare direttamente alla sezione che propone l’elenco dei servizi per richiedere le indennità di disoccupazione e sostegni economici. In entrambi i casi basta individuare il sussidio-indennità che si intende richiedere (ADI, SFL, DIS-COLL, Nuovo RA, NASpI, etc.) e accedere alla scheda descrittiva (pulsante “Approfondisci”), o direttamente al servizio.