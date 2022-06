Italian Startup: TrustMeUp, donare comprando online

E-commerce beneficienza, volontariato e blockchain: il curioso mix di ingredienti alla base del successo di TrustMeUp, il racconto su Italian Startup.

Ai microfoni di Italian Startup, il podcast di PMI.it che racconta le storie “belle” dell’Italia giovane che produce valore, c’è Angelo Fasola, Ceo di TrustMeUp, prima piattaforma web che trasforma ogni acquisto in donazione e che offre, per ogni donazione, sconti per acquisti online per il medesimo controvalore donato.

Un’idea brillante che incarna un nuovo modello di Non Profit e che affonda le sue radici nell’esperienza personale del suo co-fondatore, legata a doppio nodo al mondo del volontariato. Nel podcast, Fasola ci racconta come è riuscito a dare vita ad un’azienda di successo, coniugando gli obiettivi di business con la mission di fare del bene aiutando il prossimo. Il tutto, sfruttando le tecnologie di ultima generazione, in questo caso la blockchain.

Un modello vincente, basato su una piattaforma efficiente e completa, che permette di acquistare e di donare. Tutti i dettagli nel podcast!