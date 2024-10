PMI: innovazione e tradizione alla sfida del passaggio generazionale

Tradizione e innovazione si intrecciano nelle PMI italiane, pilastri dell’economia che tramandano saperi e investono nella transizione: l'esempio di Diotti.

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresentano un pilastro fondamentale del sistema economico italiano. Sebbene le microimprese costituiscano oltre il 95% delle attività attive nel Paese, le PMI generano da sole il 41% del fatturato totale, occupano il 33% dei lavoratori del settore privato e contribuiscono per il 38% al valore aggiunto del Paese.

Questi dati riflettono non solo il loro impatto economico, ma anche il loro valore sociale, avendo spesso alle spalle una lunga tradizione imprenditoriale familiare.

In queste realtà, il passaggio generazionale rappresenta un’opportunità per innovare senza perdere il legame con il passato. I nuovi dirigenti sono in grado di portare avanti la visione strategica e i valori fondanti, integrandoli con nuove tecnologie e conoscenze di settore, il che permette loro di prosperare in un mercato in costante evoluzione.

Diotti: impresa familiare tra innovazione e sostenibilità

Un esempio emblematico di questa filosofia è la Diotti Spa, un’azienda di Erba, in provincia di Como, che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, rimanendo al contempo fedele alle sue radici.

Fondata negli anni ’60 dai fratelli Santo, Gaetano e Cesare, oggi l’azienda è guidata da Cesare Diotti, sua moglie Graziella e il figlio Samuele, che ne è il socio di maggioranza. Con 26 dipendenti, l’azienda si considera una grande famiglia, e l’attenzione per le persone è al centro della cultura aziendale.

Samuele Diotti racconta il percorso di crescita dell’azienda con orgoglio, ricordando come, nel tempo, l’attività si sia trasformata da una piccola realtà di recupero metalli a un’azienda strutturata e all’avanguardia.

Essere riconosciuti come un partner affidabile per le principali acciaierie del Nord Italia è una grande soddisfazione, ma il vero risultato è essere stati capaci di trasformare il nostro lavoro in una realtà moderna e rispettata.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale è uno degli obiettivi chiave della Diotti Spa. “Il nostro settore, forse più di altri, può fare molto per ridurre l’impatto ambientale,” spiega Diotti. “Abbiamo una responsabilità verso l’ambiente che ci circonda e verso le future generazioni. La nostra azienda ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra sviluppo economico e responsabilità ecologica, senza mai trascurare i temi dell’ecosostenibilità.”

Un patrimonio aziendale per le generazioni future

La sfida odierna per la Diotti Spa, come peraltro per moltissime altre PMI italiane, è quella di preparare la prossima generazione di dirigenti. “Quando sarà il momento di passare il testimone, voglio che mia figlia trovi un’azienda solida, pronta per nuove sfide,” spiega Samuele Diotti. “Sarà un punto di partenza da cui potrà imprimere la sua visione e il suo carattere, assicurandosi che la nostra eredità continui a evolvere e a prosperare, proprio come abbiamo fatto noi.”

Diotti Spa rappresenta quindi un esempio virtuoso di come le PMI italiane possano mantenere viva una tradizione familiare e, allo stesso tempo, restare competitive e innovative in un mercato globalizzato, bilanciando passato e futuro in un percorso di crescita sostenibile.