Durata Green Pass dopo il vaccino: cosa succede tra seconda e terza dose, quando scatta il richiamo e come cambia a breve la validità della Certificazione.

In attesa che il Governo presenti le misure con la stretta di Natale contro la variante Omicron, l’attenzione si concentra anche sulla durata del Super Green Pass rilasciato a chi è guarito o vaccinato. Dal 15 dicembre, la validità è stata ridotta da 12 mesi a 9 mesi, mentre è in arrivo una ulteriore riduzione della Certificazione Verde rafforzata a 6 mesi, con un approccio ancor più cautelativo rispetto all’orientamento UE, che sta valutando la riduzione della validità del Digital Green Certificate da 12 a 9 mesi.

Lo scenario Covid in Italia

Cambia la durata del Green Pass 15 Dicembre 2021 Oltre ad introdurre la distinzione tra Green Pass rafforzato e base, l’ultimo decreto Covid ha anche ridotto la durata della Certificazione Verde Covid19 e probabilmente a breve verrà emanato un ulteriore decreto che la accorcerà ulteriormente, visto che secondo le ultime rilevazioni la protezione assicurata dal vaccino diminuisce già dopo 5 mesi. Ecco perché per molti si rende necessario anticipare la data della dose booster, che nella maggior parte dei casi corrisponde alla terza dose del vaccino anti SARS-CoV-2.

Super Green Pass: verso validità di 6 mesi

In base agli ultimi studi, dunque, è stato dimostrato che l’efficacia degli anticorpi si riduce drasticamente dopo 5 mesi, per cui si va in direzione di una tempistica per la terza dose fissata dopo 4 mesi dalla seconda dose, con durata del Super Green Pass di 6 mesi. Il tutto, con la consapevolezza che i vaccini attuali non sono del tutto efficaci contro la variante Omicron, per la quale sono allo studio vaccini specifici. L’unica arma è arrivare in fretta a tre dosi. Da qui l’ipotesi, ormai molto concreta, di ridurre la validità delle certificazioni rilasciate non oltre i 6 mesi.

Durata attuale del Green Pass rafforzato

Green Pass: guida alle attività consentite 16 Dicembre 2021 A differenza del Green Pass base, rilasciato a chi risulta negativo al tampone antigenico/molecolare nelle ultime 48/72 ore, la Certificazione Verde rafforzata consente di effettuare tutta una serie di attività, altrimenti non consentite. E la validità del Super Green Pass che ne consente l’accesso è pari a 9 mesi. Vediamo dunque di ricapitolare quanto dura oggi il Super Green Pass dopo il vaccino, con seconda e terza dose, nonché le ipotesi su come potrebbero cambiare a breve le regole sulla Certificazione Verde Covid.

Durata Green Pass ed efficacia vaccino

Green Pass e Super Green Pass: rilascio, durata e validità 30 Novembre 2021 Attualmente, il Super Green Pass rilasciato a seguito della vaccinazione anti Covid-19 ha una durata di 9 mesi (prima del decreto del Governo 127/2021 era stata fissata a 12 mesi) ma, secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, la durata del Green Pass dovrebbe corrispondere all’effettiva protezione offerta dal vaccino contro l’infezione. Le ultime informazioni in merito, riportate nell’ultimo rapporto sull’Epidemia di Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) segnalano che l’efficacia dei vaccini anti Covid contro la forma sintomatica e asintomatica dell’infezione scende dal 74% al 39% a distanza di 5 mesi di distanza dall’inoculazione, rendendo necessaria la somministrazione di una dose booster:

la seconda dose per chi ha ricevuto un vaccino monodose o si è vaccinato dopo essere guarito dal Covid-19;

La protezione del vaccino dagli effetti più nocivi della malattia da Covid-19 rimane invece alta (93%) anche a distanza di 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, per scendere all’84% oltre i 5 mesi.

Green Pass 1°, 2° e 3° dose

In ogni caso la durata del Green Pass rilasciato per vaccinazione anti Covi-19 è unificata. La durata è la stessa (attualmente 9 mesi) per:

coloro che hanno deciso solo ora di vaccinarsi, ricevendo pertanto l’unica dose in caso di vaccino Janssen (Johnson&Johnson), o completando il primo ciclo vaccinale (prima e seconda dose) qualora venga somministrato uno degli altri farmaci attualmente disponibili in Italia. Dopo la prima somministrazione, qualora sia prevista una seconda dose a distanza di qualche settimana, il Super Green Pass sarà valido a partire dal 15° giorno post vaccino, fino alla data prevista per il richiamo;

coloro che riceveranno la dose booster, sia che si tratti del secondo che del terzo richiamo.

Green Pass guariti

Diversa invece la durata del Green Pass guariti, oggi fissata a 6 mesi (anche se secondo le attuali previsioni la durata tra Green Pass guariti e vaccinati potrebbe essere unificata a 5-6 mesi).

Dose booster: quando farla

Mentre dal 17 dicembre ha preso il via la possibilità di prenotare il vaccino per bimbi tra 5 e 11 anni, con i vaccini Comirnaty (BionNtech/Pfizer) in dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica, tra gli adulti è iniziata la corsa alla terza dose, con tanti dubbi su quando sia consigliabile fare la dose booster.

FAQ sul richiamo

Ricapitoliamo le attuali indicazioni, rispondendo alle domande più frequenti su quando è consigliabile effettuare il richiamo del vaccino anti Covid-19.

Se ho contratto il Covid-19 quando mi devo vaccinare? Se è avuta l’ infezione da Coronavirus (tampone positivo) si consiglia di vaccinarsi, con la prima-unica dose o dose booster, entro 5-6 mesi dalla conferma di SARS-CoV-2. Se sono stati assunti anticorpi monoclonali o plasma convalescente per la terapia del Covid-19 si consiglia di effettuare il vaccino trascorsi almeno 90 giorni.

Ho completato il ciclo vaccinale anti Covid-19 quando devo fare la terza dose? Alla luce dei dati riportati dall'ISS, il Ministero della Salute ha raccomandato di inoculare la terza dose a 5 mesi dalla seconda. Stessa tempistica anche per le dosi booster effettuate a seguito dell'unica somministrazione di vaccino in caso di Janssen o guariti da Covid-19. Questo non solo per proteggere dalla forma sintomatica della Covid-19, ma anche per contrastare l'avanzata della variante Omicron (B.1.1.529) del Coronavirus SARS-CoV-2, sempre più presente in Italia.

Se ho ancora gli anticorpi da Covid-19 posso evitare la terza dose? No. Come chiarito dallo stesso Ministero della Salute, dopo l'aumento esponenziale delle richieste di test anticorpali nei laboratori privati, la valutazione dei titoli anticorpali non è utile per decidere se e quando effettuare la vaccinazione poiché la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.