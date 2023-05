Sospensione multe per non vaccinati fino al 2024

Nuovo blocco delle sanzioni previste per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid: multe sospese fino al 30 giugno 2024.

Arriva una nuova proroga alla sospensione delle multe previste per chi non ha ottemperato l’obbligo di vaccinazione anti Covid. Come previsto dal Decreto-legge 51/2023 in tema di semplificazioni dello scorso 10 maggio, lo stop per le sanzioni viene esteso fino al 30 giugno 2024.

L’articolo 3 del Capo II del testo, in tema di semplificazioni sanitarie, stabilisce che le sanzioni di 100 euro per le persone non vaccinate siano sospese per un altro anno, probabilmente in attesa di abolire completamente la normativa con la prossima Legge di Bilancio 2024.

La sanzione, erogata dall’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute, ricade teoricamente sui soggetti di età uguale o maggiore a 50 anni che hanno rifiutato di rispettare l’obbligo di vaccinazione contro la Sars-Cov2.

Come precisa l’Agenzia delle Entrate, salvo ulteriori deroghe per tutti gli avvisi – compresi quelli ricevuti dopo il 31 dicembre 2022 – i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2024.

La sospensione dei termini di pagamento riguarda anche quegli atti affidati agli operatori postali prima del periodo di sospensione e consegnati ai destinatari dopo l’entrata in vigore della Legge n. 199/2022 come modificata dal Decreto-legge n. 51/2023.