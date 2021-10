Tutta Italia in zona bianca, migliorano i dati Covid

Monitoraggio settimanale ISS: migliorano i dati Covid nel Paese ed anche la Sicilia torna in zona bianca, riaperture e allentamenti da lunedì 11 ottobre.

Migliorano i dati Covid, come si evince dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, in base al quale l’‘Italia torna tutta bianca, con la promozione della Sicilia che esce dalla zona gialla da sabato 9 ottobre: l’incidenza dei contagio scende a 34 casi ogni 100mila abitanti, l’indice RT (capacità di diffusione) resta a 0,83 e calano i ricoveri in terapia intensiva e nelle aree mediche.

Covid: dall'11 ottobre riaprono le discoteche 7 Ottobre 2021 A pochi giorni dal nuovo Decreto Riaperture, dunque, riaprono in tutto il Paese le discoteche e diventano più flessibili i limiti di capienza per le altre attività (cultura, intrattenimento e sport). La riapertura stabilita dal nuovo decreto è prevista solo in zona bianca, così come gli allentamenti su cinema e teatri sono al 100% solo in zona bianca, mentre resta il limite del 50% della capienza in zona gialla. Come ha dichiarato il ministro della Sanità, Roberto Speranza:

continua il percorso di graduali riaperture, grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone

I dati Covid della settimana

Il dato nazionale sull’ incidenza è pari a 34 positivi ogni 100mila abitanti, in calo dai 39 della scorsa settimana ed ampiamente sotto la soglia di rischio, pari a 50 casi ogni 100mila abitanti.

è pari a 34 positivi ogni 100mila abitanti, in calo dai 39 della scorsa settimana ed ampiamente sotto la soglia di rischio, pari a 50 casi ogni 100mila abitanti. Stabile l’indice RT a 0,835 e sotto il livello di guardia (pari a 1) mentre sono in discesa i nuovi casi non associati a catene di trasmissione note.

a 0,835 e sotto il livello di guardia (pari a 1) mentre sono in discesa i nuovi casi non associati a catene di trasmissione note. Negli ospedali , il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 4,85 mentre quello dei reparti al 5,1%.

, il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 4,85 mentre quello dei reparti al 5,1%. Per quanto riguarda le Regioni, rischio moderato in Basilicata, Val d’Aosta, province di Trento e di Bolzano, mentre il Lazio, che era in questa fascia la scorsa settimana, torna a rischio basso. Si tratta di dati utili per seguire l’andamento della pandemia, ma che non hanno al momento impatto sulla collocazione cromatica delle Regioni, che come detto sono tutte in zona bianca.