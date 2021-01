Aumento prezzi e tariffe per 800 euro a famiglia

Federconsumatori stima per il 2021 un maggiore esborso di quasi 800 euro annui tra aumento di tariffe, prezzi e costi dei servizi.

Consumi: come cambiano ai tempi del Coronavirus 11 Dicembre 2020 L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha pubblicato come di consueto le stime per il nuovo anno per quanto concerne l’andamento dei prezzi e delle tariffe. Il 2021 si prospetta difficile per le famiglie, a carico delle quali si prevede un maggiore esborso pari a 795,80 euro annui.

A pesare sul piatto della bilancia ci sono i rincari in settori strategici ed essenziali come quello alimentare (trainati anche dalla forte domanda 2020 a partire dal lockdown in poi) e dei trasporti (per il maggiore utilizzo di vicoli privati rispetto a quelli pubblici in conseguenza della necessità di distanziamento).

La crisi Covid ha lasciato dunque il segno, mutando radicalmente molte abitudini di acquisto, con la conseguenza di influenzare le dinamiche dei prezzi per molti beni e servizi.

Di contro, segnala Federconsumatori, alcune novità come l’introduzione di un nuovo sistema tariffario dovrebbero ridurre i prezzi i costi per la fornitura di altre tipologie di servizio, come quello idrico.

Di seguito, la tabella con le stime 2021 sugli aumenti previsti, settore per settore.

STIMA AUMENTI 2021 EURO ANNUI AUMENTO % ALIMENTAZIONE € 149,80 2,60% ASSICURAZIONI AUTO € 32,70 2,30% COSTI BANCARI € 12,20 1,70% TARIFFE AUTOSTRADALI € – 0,00% TRASPORTI € 163,39 3,00% TARI € 57,67 9,20% TARIFFE LUCE E GAS € 45,50 4,90% TARIFFA ACQUA € 19,70 3,00% TARIFFE PROFESSIONALI-ARTIGIANI € 21,70 0,90% PRODOTTI PER LA CASA € 69,84 2,25% SCUOLA (MENSE E LIBRI) € 167,70 1,60% PRESTAZIONI SANITARIE € 43,60 11,00% TARIFFE TELEFONICHE € 12,00 1,60% TOTALE € 795,80