Polizze RC Auto: prezzi 2024 ancora in crescita

Gli ultimi dati IVASS evidenziano un incremento generalizzato dei prezzi delle polizze RC Auto in tutte le province italiane.

L’ultimo bollettino IVASS pubblicato a luglio 2024 mostra un quadro preoccupante per i consumatori italiani. Il prezzo medio delle polizze RC Auto stipulate a maggio ha raggiunto i 400 euro, segnando un aumento del 6,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in termini nominali, del 6% in termini reali.

L’aumento segue il trend di aprile, quando la crescita nominale annua era stata del 7,9%. Ma vediamo i dettagli.

Assicurazione Auto: incrementi in tutta Italia

Tutte le province italiane hanno registrato aumenti nelle tariffe delle polizze RC Auto. Le variazioni vanno dal +1,7% di Vibo Valentia al +10% di Prato e Roma.

Questo incremento non risparmia nessuna area geografica del Paese, dimostrando come il fenomeno sia diffuso e capillare.

Variazioni Tariffe RC Auto

Periodo Variazioni mensile Variazione annuale 2024/05 0,80% 6,80% 2023/05 2,00% 6,00% 2022/05 0,90% -2,10% 2021/05 1,60% -6,00% 2020/05 1,60% -5,40% 2019/05 1,10% -1,50% 2018/05 1,30% -0,10% 2017/05 1,20% -2,00% 2016/05 0,40% -6,30% 2015/05 0,00% -8,20% 2014/05 0,60% .

Le città con le Polizze più Costose

In base alle rielaborazioni Assoutenti.it, Napoli e Prato si confermano le province italiane con le polizze RC Auto più costose, con un prezzo medio di 580 euro. Seguono Caserta con 515 euro e Pistoia con 503 euro.

Tuttavia, l’aumento percentuale annuo più significativo è stato registrato a Roma e Prato, con un incremento del 10% rispetto a maggio 2023. Nuoro (+9,8%) e Biella (+9,2%) seguono da vicino.

Le città più convenienti

Dall’altro lato, Enna risulta essere la città più conveniente con un prezzo medio di 285 euro, seguita da Potenza con 296 euro. Questi dati dimostrano come vi sia una significativa variazione dei costi delle polizze RC Auto a seconda della provincia di residenza.