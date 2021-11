Contratto indeterminato: Articolo 18 e Jobs Act a confronto

Innanzitutto, le confermo che il suo contratto inserisce una condizione migliorativa rispetto all’attuale tempo indeterminato a tutele crescenti, con la clausola da lei citata. In pratica, lei ha un contratto a tempo indeterminato che applica le vecchie regole, fra cui l’obbligo di reintegro previsto dall’articolo 18 in caso di licenziamento illegittimo.

Licenziamento economico ingiustificato, torna il reintegro 2 Marzo 2021 In generale, le regole sul tempo indeterminato non sono più quelle della Riforma lavoro Fornero ma quelle inserite nel Jobs Act, che è successivo. Per quanto riguarda la disciplina del contratto a tutele crescenti, il riferimento corretto è il decreto legislativo 23/2015.

Per quanto riguarda le altre domande, le modifiche introdotte dal Jobs Act sono sostanziali, perché eliminano le tutele dell’articolo 18 in relazione al licenziamento per giusta causa, sia per motivo oggettivo che soggettivo (in entrambi i casi con regole e casistiche specifiche, che continuano a prevedere casi in cui il licenziamento è nullo).