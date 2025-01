Ricongiunzione contributi 2025, i coefficienti per calcolare le rate

I coefficienti 2025 per la ricongiunzione dei contributi INPS a rate e le regole di calcolo importi e debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti.

L’INPS ha pubblicato le tabelle i coefficienti 2025 per determinare l’onere di rateazione in base ai quali calcolare l’importo delle rate versate per la ricongiunzione dei contributi ai fini pensionistici.

I nuovi coefficienti incamerano il tasso di inflazione dello 0,8% e sono elencati, assieme alle regole di calcolo, nella Circolare INPS 24/2025.

Come funziona la ricongiunzione dei contributi

Pensione Professionisti: ricongiunzione veloce tra contributi INPS e Casse 6 Dicembre 2023 La ricongiunzione dei contributi consente di spostare i versamenti effettuati da una gestione all’altra e, contrariamente ad altri metodi che consentono di valorizzare la contribuzione versata in gestioni diverse, questo istituto è a titolo oneroso. Quando accoglie le domande presentate, l’Istituto previdenziale esegue il calcolo dell’importo complessivo dovuto.

In base all’articolo 2, comma 3, della legge 45/1990, è possibile scegliere il pagamento a rate. In questo caso sono dovuto gli interessi, che dipendono dal tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT.

Quanto costa la ricongiunzione a rate

Le nuove tabelle di ammortamento aggiornate all’andamento dell’inflazione, allegate alla Circolare INPS 24/2025 sono due: la prima riguarda il calcolo della rete e la seconda lai determinazione del costo residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito.

Per determinare l’importo delle singole rate, si utilizzano dunque i coefficienti contenuti nell‘allegato 2 alla circolare. Il metodo è il seguente: bisogna moltiplicare l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2025 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

Per calcolare invece il debito residuo in caso di sospensione del pagamento delle rate si utilizza la tabella dell’allegato 3 della medesima circolare. Bisogna utilizzare il coefficiente che corrisponde al numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione.