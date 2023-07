Pensione Professionisti: ricongiunzione veloce tra contributi INPS e Casse

Ricongiunzione dei contributi INPS e Casse professionali per la pensione con scambio telematico: operativa la nuova procedura web.

Operativo lo scambio telematico delle comunicazioni per la ricongiunzione dei contributi tra INPS e Casse/Enti previdenziali dei Professionisti: tutti i dettagli sulla nuova Convenzione sono contenuti nel Messaggio INPS 2498 del 4 luglio.

Con un successivo messaggio, saranno fornite anche le istruzioni pratiche per l’utilizzo delle nuove funzionalità.

Ricongiunzione contributi INPS e Casse private

Il lavoratore può oggi chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione in cui risulta iscritto, sia per maturare prima i requisiti per la pensione sia per aumentare l’importo dell’assegno finale.

Scambio dati per la ricongiunzione dei contributi

Liberi professionisti: importi 2023 per la ricongiunzione INPS a rate 7 Febbraio 2023 La facoltà di ricongiunzione è regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 (articolo 1, comma 2).

Per rendere più snello e veloce il passaggio dei dati tra diversi enti previdenziali, è stato adesso previsto lo scambio telematico delle relative comunicazioni tra l’Istituto Nazionale di Previdenza, le Casse e gli Enti previdenziali privati che hanno sottoscritto la Convenzione quadro, adottata con la delibera n.56 del 19 aprile 2023.

La ricongiunzione con scambio telematico delle comunicazioni può riguardare i titolari di contribuzione in una o più delle seguenti Gestioni previdenziali: CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM. Per le altre casistiche resta in uso l’invio tramite PEC.

Servizi disponibili online

Contributi in gestioni diverse: come unificarli per la pensione 6 Giugno 2023 Dopo la stipula della convenzione, sono state attivati dall’INPS i seguenti servizi per le Casse che aderiscono alla convenzione e che predispongono le procedure necessarie alla loro gestione.

richiesta prospetto contributi INPS e consultazione stato di richiesta di certificazione da parte della Cassa che svolge il ruolo di soggetto accentrante (Allegato 1, sezione b.1 della Convenzione);

INPS e consultazione stato di richiesta di certificazione da parte della Cassa che svolge il ruolo di soggetto accentrante (Allegato 1, sezione b.1 della Convenzione); invio certificazione INPS quale Ente trasferente (Allegato 2, sezione d.2);

quale Ente trasferente (Allegato 2, sezione d.2); richiesta di riesame di una precedente certificazione e consultazione della domanda (Allegato 1, sezione b.3);

di una precedente certificazione e consultazione della domanda (Allegato 1, sezione b.3); invio riesame della precedente certificazione (Allegato 2, sezione d.4);

della precedente certificazione (Allegato 2, sezione d.4); notifica dell’esito di ricongiunzione (Allegato 1, sezione b.5).

Le richieste già inviate dalle Casse prima dell’operatività della convenzione continueranno a essere acquisite e processate in modalità non telematica.

In una fase successiva, comunque, è prevista anche l’implementazione dei servizi per la ricongiunzione tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’INPS a ciascuna Cassa stipulante.