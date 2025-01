Rinnovo Contratto Federturismo: tutti le novità e gli aumenti

Cosa prevede il nuovo CCNL Industria turistica valido dal 2025 al 2027: ecco gli aumenti retributivi previsti per i lavoratori.

Il rinnovo del Contratto Industria Turistica, siglato da Federturismo Confindustria, Aica, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 con scadenza 31 dicembre 2027. Prevede aumenti stipendiali in quattro o cinque tranche a seconda del comparto e un contributo una tantum, erogato invece in due o tre tranche.

Previsto anche una clausola di garanzia dal valore di 186 euro in caso non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi dalla presentazione di una piattaforma unitaria sindacale. Elementi economici integrativi e premi di risultato sono demandati alla contrattazione di secondo livello, mentre per l’assistenza sanitaria integrativa è previsto u aumento del contributo al fondo Fon.Tur pari a 3 euro dal 2027.

Aumenti tabellari Contratto Turismo

Per quanto riguarda l’incremento della retribuzione, il l CCNL prevede (a regime) per i lavoratori del settore un aumento della paga base pari a 200 euro sul livello C2 che sarà erogato in quattro tranche (saranno cinque per le aziende del comparto viaggi, turismo e congressi).

Decorrenza scatto Importo aumento Livello Medio C2 Gennaio 2025 85 euro Giugno 2025 30 euro Maggio 2026 35 euro Aprile 2027 50 euro

Comparto Viaggi e Turismo e Congressi

Decorrenza Aumento Gennaio 2025 70 euro Settembre 2025 30 euro Settembre 2026 30 euro Giugno 2027 40 euro Dicembre 2027 30 euro

Indennità una tantum

Come anticipato sopra, è anche prevista un’indennità onnicomprensiva una tantum di 450 euro (320 euro per le aziende del ramo viaggi, turismo e congressi), erogata come copertura del periodo intercorrente tra la data di interruzione del negoziato di luglio scorso e la concessione della prima tranche di aumento stipendiale.

Decorrenza Importo Gennaio 2025 225 euro Giugno 2025 225 euro

Comparto Viaggi e Turismo e Congressi

Decorrenza Importo Febbraio 2025 100 euro Giugno 2025 110 euro Novembre 2025 110 euro

Gli importi una tantum non concorrono al calcolo del TFR e non possono essere assorbiti da superminimi ad personam né da acconti su futuri aumenti.

Le somme saranno corrisposte esclusivamente ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio-dicembre 2024. Ai dipendenti in forza al 21 dicembre 2024 spetterà comunque, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’effettiva erogazione.

Nuove tutele contrattuali

Ci sono anche importanti novità in ambito normativo, con interventi significativi su esternalizzazioni, tutele per i lavoratori e pari opportunità.

Esternalizzazioni e internalizzazioni

Esternalizzazione dei servizi

Viene estesa la procedura di confronto sindacale, già prevista per la prima esternalizzazione, anche ai successivi cambi di appalto. Questa misura garantisce l’applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative.

Viene estesa la procedura di confronto sindacale, già prevista per la prima esternalizzazione, anche ai successivi cambi di appalto. Questa misura garantisce l’applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Internalizzazione (insourcing)

È introdotta una norma per favorire l’internalizzazione di servizi come pulizia e riassetto delle camere, promuovendo una gestione diretta di tali attività.

Tutele per la genitorialità

Congedi e permessi

I congedi di maternità, i riposi giornalieri e i congedi parentali saranno computati nell’anzianità di servizio, senza alcuna riduzione su ferie, permessi retribuiti e quattordicesima mensilità.

Welfare contrattuale

Revisione dello Statuto dell’Ebit

Le parti hanno concordato l’istituzione di una Commissione Paritetica per aggiornare lo statuto dell’Ente Bilaterale del settore (Ebit), al fine di migliorare il welfare contrattuale.

Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere

Garante della Parità :

In linea con la normativa UE sulla parità di genere, le aziende con più di 50 dipendenti potranno istituire la figura del “Garante della Parità”, demandandone la disciplina alla contrattazione di secondo livello.

: In linea con la normativa UE sulla parità di genere, le aziende con più di 50 dipendenti potranno istituire la figura del “Garante della Parità”, demandandone la disciplina alla contrattazione di secondo livello. Violenza di genere

Le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificati avranno diritto a: tre mesi di congedo aggiuntivo , con indennità pari all’ultima retribuzione trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, su richiesta trasferimento ad altra unità produttiva.

Le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificati avranno diritto a: Contrasto alle molestie sul lavoro

Sono previste iniziative di formazione e informazione per il personale, da realizzarsi tramite l’Ebit, in collaborazione con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.

Come si legge nel comunicato di Federturismo, infine, l’accordo riforma il sistema della bilateralità per rispondere in modo concreto alle imprese e ai lavoratori anche nelle zone non coperte da un Ente bilaterale territoriale, avviando innovazioni relativamente alla lotta alle discriminazioni, alle molestie e alla violenza di genere.