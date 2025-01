Assegno Unico di gennaio 2025: novità sui pagamenti con il sistema Re.Tes.

Re.Tes. per la gestione dei pagamenti INPS: il passaggio al nuovo sistema potrebbe comportare ritardi di accredito per l'Assegno Unico di gennaio 2025.

L’INPS ha annunciato le date di accredito per l’Assegno Unico e Universale relativo al mese di gennaio 2025, in un contesto di importanti innovazioni tecnologiche introdotte dal nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria), operativo dal primo dell’anno.

Questa piattaforma è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei Conti, con l’obiettivo di semplificare e modernizzare le procedure di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

Pagamenti INPS gennaio 2025: il calendario completo 30 Dicembre 2024 L’INPS ha annunciato che entro le prossime settimane sarà reso disponibile un messaggio ufficiale con il calendario completo dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per il primo semestre del 2025. Per il mese di gennaio 2025, nel frattempo, l’INPS ha comunicato le seguenti scadenze per l’erogazione dell’AUU:

dal 20 gennaio 2025 accredito delle rate per le prestazioni non soggette a variazioni.

accredito delle rate per le prestazioni non soggette a variazioni. entro fine mese erogazione degli importi spettanti in caso di conguagli, sia a credito che a debito.

Questa ridefinizione delle date è legata all’introduzione del sistema Re.Tes., che ha comportato un adeguamento tecnico dei flussi telematici per le operazioni di pagamento. La piattaforma riguarda le operazioni di pagamento delle prestazioni non pensionistiche e per l’incasso dei contributi.

A chi arriva l’Assegno Unico a gennaio 2025

Assegno Unico 2025: nuovi importi e procedura INPS per la domanda online 3 Gennaio 2025 L’Assegno Unico e Universale è regolato dal decreto legislativo n. 230/2021, che definisce le modalità di accesso e i requisiti per l’erogazione della misura. Si tratta di un sostegno economico erogato (su domanda iniziale e con rinnovo automatico salvo variazioni) ogni mese alle famiglie con figli a carico, il cui importo varia in base all’ISEE e ad altri fattori specifici, come il numero di figli e le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa.

Cosa cambia con il sistema Re.Tes.

Il nuovo sistema Re.Tes. rappresenta una modernizzazione delle procedure di Tesoreria dello Stato, grazie a un’architettura informatica avanzata che:

migliora l’efficienza dei processi di pagamento;

riduce i tempi di elaborazione amministrativa;

garantisce maggiore sicurezza e trasparenza nei trasferimenti.

Re.Tes. allinea i processi della Tesoreria con i più recenti strumenti di pagamento digitali, consentendo una gestione più fluida delle prestazioni economiche erogate dall’INPS e da altre amministrazioni pubbliche.

Durante i primi giorni di operatività di Re.Tes., tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni ritardi nei pagamenti delle prestazioni non pensionistiche e nella contabilizzazione di contributi e pagamenti effettuati tramite Modelli F24.