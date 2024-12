Pagamenti INPS gennaio 2025: il calendario completo

Le principali date di pagamento delle prestazioni INPS di gennaio 2025: pensioni, Assegno Unico, ADI, SFL e Carta Acquisti, con tutte le informazioni utili per famiglie e lavoratori.

A gennaio 2025, scattano le nuove date di pagamento per le principali prestazioni erogate dall’INPS, tra cui pensioni, Assegno Unico, Assegno di Inclusione (ADI), Supporto Formazione e Lavoro (SFL), NASpI e Carta Acquisti.

Ecco un riepilogo con le principali date, con alcun informazioni utili per chi anche quest’anno percepisce gli ammortizzatori sociali a carico dello Stato.

Pensioni: calendario pagamenti gennaio 2025

Per i pensionati che ricevono una pensione di importo inferiore ai 1.000 euro e scelgono di ritirarla in contanti presso gli uffici postali, il calendario di pagamento di gennaio 2025 è il seguente:

A – B: Venerdì 3 gennaio 2025

C – D: Sabato (solo mattina) 4 gennaio 2025

E – K: Martedì 7 gennaio 2025

L – O: Mercoledì 8 gennaio 2025

P – R: Giovedì 9 gennaio 2025

S – Z: Venerdì 10 gennaio 2025

Novità pensioni 2025

Aumento pensioni 2025 con indicizzazione 0,8%: calcolo rivalutazione per fasce e scaglioni 29 Novembre 2024 A partire da gennaio 2025, i pensionati vedranno un aggiornamento degli importi, con rivalutazioni automatiche per far fronte all’inflazione, pari allo 0,8%, inferiore agli anni precedenti, con aumenti progressivi per fasce di reddito.

Le pensioni minime vedranno un incremento a 616,67 euro mensili grazie a una rivalutazione straordinaria del 2,2%.

I nuovi coefficienti di trasformazione ridurranno gli assegni per i pensionati che accederanno al trattamento nel 2025-2026, con perdite tra l’1,5% e il 2,18% a seconda dell’età.

Età e requisiti per andare in pensione nel 2025 4 Novembre 2024 Rimangono invariati i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) e per l’anticipata ordinaria, con alcune penalizzazioni per i dipendenti pubblici. Tra le misure flessibili rinnovate, si confermano Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale, con lievi modifiche ai dettagli applicativi. Per le donne con almeno 4 figli, sarà possibile anticipare l’uscita di 16 mesi.

Assegno Unico e Universale per le famiglie 2025

L’Assegno Unico, che supporta le famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base all’ISEE. I pagamenti dell’AUU di gennaio 2025 saranno effettuati tra il 15 e il 17 gennaio per i percettori già attivi, mentre chi ha presentato modifiche o nuove domande nel mese precedente riceverà l’accredito a fine mese.

ADI: Assegno di Inclusione 2025

L’Assegno di Inclusione (ADI), che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza nel 2024, prevede un sostegno economico e percorsi personalizzati di reinserimento lavorativo. A gennaio 2025, il pagamento avverrà entro il 15 gennaio per i nuovi beneficiari e il 27 gennaio per coloro che già percepivano l’ADI a dicembre.

SFL: Supporto Formazione e Lavoro 2025

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) continua a fornire un’indennità mensile di 350 euro per coloro che partecipano a progetti di formazione e qualificazione. Per gennaio 2025, i pagamenti saranno effettuati entro il 15 gennaio per le domande presentate dopo metà dicembre e il 27 gennaio per quelle presentate entro il 15 dicembre.

NASpI e DIS-COLL: indennità di disoccupazione

La NASpI, destinata a chi perde il lavoro, viene pagata mensilmente in base alla data di presentazione della domanda. I pagamenti di gennaio 2025 avverranno solitamente entro metà mese, con la possibilità di verificarne l’accredito online nel proprio fascicolo previdenziale, utilizzando le identità digitali SPID, CIE o CNS.

Valgono le stesse date e procedure anche per i percettori di DIS-COLL.

Carta Acquisti rimandata a febbraio

A gennaio 2025, la ricarica della Carta Acquisti, che fornisce un contributo per le spese quotidiane, non sarà accreditata. L’importo complessivo di 80 euro (40 euro per ciascuno dei due mesi di gennaio e febbraio) verrà accreditato il prossimo mese, essendo previsto ogni due mesi.

ISEE: rinnovo per il 2025

Guida ISEE 2025, novità sul calcolo e scadenze di rinnovo e rilascio 22 Novembre 2024 Ricordiamo che l’ISEE ha validità annuale (l’ISEE corrente semestrale) e deve essere rinnovato entro gennaio per continuare a beneficiare delle prestazioni legate a questo indicatore. Se le condizioni reddituali o patrimoniali del nucleo familiare cambiano, è importante aggiornare l’ISEE anche nel corso dell’anno, per evitare di perdere i diritti alle prestazioni sociali e fiscali.