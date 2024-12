Libretto Famiglia: nuovi servizi INPS per le prestazioni occasionali

Debutta il nuovo portale del Libretto Famiglia all’interno della piattaforma telematica INPS dedicata alle prestazioni di lavoro occasionale.

L’INPS ha presentato il nuovo portale del Libretto Famiglia, che debutta all’interno della piattaforma telematica dedicata alle prestazioni di lavoro occasionale. È anche possibile accedervi attraverso la App “INPS Mobile” all’interno della sezione Servizi.

Realizzato nell’ambito del PNRR, il nuovo servizio consente agli utilizzatori di accedere a diverse nuove funzionalità, tra cui la “Scrivania Utilizzatore Libretto Famiglia” per visualizzare sinteticamente tutte le informazioni relative alle ultime prestazioni, alle attività in corso e al portafoglio elettronico.

Gli utilizzatori adesso possono verificare se hanno raggiunto i limiti economici per l’accesso a questa modalità semplificata di prestazione lavorativa occasionale, riferiti all’anno civile:

per ciascun prestatore, 5.000 euro;

per ciascun utilizzatore, 10.000 euro ;

; prestazioni di ogni prestatore per singolo utilizzatore, 2.500 euro.

I destinatari delle prestazioni di lavoro tramite il Libretto Famiglia come committenti sono le persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, al fine di remunerare alcune prestazioni rese in loro favore e rispettando alcuni specifici requisiti economici:

piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

insegnamento privato supplementare.

È sempre necessario comunicare alcune informazioni al termine della prestazione lavorativa: dati identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, durata, ambito di svolgimento e altre informazioni per la gestione del rapporto ma anche costo complessivo della prestazione.