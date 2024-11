Tredicesima ricca con il Contratto Turismo e Pubblici Esercizi

Grazie al rinnovo del CCNL, i lavoratori del comparto Turismo-Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva percepiranno una tredicesima più corposa.

A beneficiare di una mensilità aggiuntiva più corposa saranno tutti i lavoratori assunti con il Contratto Collettivo Nazionale che coinvolge turismo, pubblici esercizi e ristorazione collettiva, a prescindere dall'inquadramento.

Il nuovo contratto, che scadrà il 31 dicembre del 2027 e che coinvolge oltre un milione di addetti, porterà quindi a importi della tredicesima maggiorati che equivalgono a quelli dei nuovi minimi retributivi, senza tenere conto degli elementi economici individuali come superminimi e scatti di anzianità.

Il rinnovo del CCNL siglato lo scorso giugno 2024 ha infatti previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, rafforzando anche la normativa relativa ai diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, in riferimento alle molestie nei luoghi di lavoro e ai congedi per le donne vittime di violenza.