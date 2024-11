Bonus Natale in busta paga anche ai precari

Bonus Natale da 100 euro in arrivo anche ai dipendenti con contratto di lavoro part-time e a tempo determinato.

L’indennità di 100 euro che arriverà una tantum in busta paga assieme alla tredicesima di dicembre spetta anche ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro part-time.

Il cosiddetto Bonus Natale, previsto per il solo 2024, viene rapportato al periodo lavorativo svolto nel corso dell’anno, ma non cambia in base al tipo di contratto di lavoro dipendente, che può essere a tempo indeterminato o determinato.

Non influisce sull’erogazione dell’indennità, inoltre, la modalità full-time o part-time, che sia orizzontale, verticale o ciclica.

A dettare regole precise è stata anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 /E emanata lo scorso 10 ottobre, in tema di disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti.

In coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, si osserva che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Si precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Il bonus è erogato soltanto ai ai nuclei monogenitoriali oppure au dipendenti con moglie e figlio a carico e reddito fino a 28mila euro lordi.