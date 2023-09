Tirocini MAECI: 335 opportunità all’estero

Tirocini retribuiti all’estero per studenti universitari presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri: candidature entro il 18 ottobre.

È online il nuovo bando promosso nell’ambito del “Programma di tirocini MAECI-MUR-Università Italiane” per attivare tirocini all’estero presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il bando prevede un rimborso solo per coloro che svolgeranno il tirocinio in presenza presso la Sede di assegnazione.

La selezione è finalizzata ad attivare 335 tirocini curriculari sia a distanza sia in presenza presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura del Ministero MAECI, coinvolgendo gli studenti di tutte le Università italiane che aderiscono alla convenzione e che risultino iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico.

I tirocini si svolgeranno dal 15 gennaio al 12 aprile 2024, mentre le candidature possono essere inviate fino al 18 ottobre 2023 attraverso il sito web della Fondazione CRUI.

Per potersi candidare, oltre allo status di studenti universitari, è necessario essere in possesso di altri requisiti, come una solida competenza in inglese, equivalente al livello B2 ottenuta con certificazioni riconosciute come Cambridge FCE, IELTS, TOEFL o attestati rilasciati da università e istituti linguistici (in caso contrario sarà necessario superare un test iniziale).