Il Consiglio UE recluta 100 tirocinanti

Al via le selezioni per assegnare tirocini retribuiti da svolgere presso la sede del Consiglio dell’Unione Europea: domande entro il 28 settembre.

Sono 100 i tirocini retribuiti attivati dal Consiglio dell’Unione Europea che cerca candidati da inserire presso la sede di Bruxelles.

Il Consiglio UE recluta tirocinanti chiamati a svolgere stage della durata di 5 mesi, prevedendo una retribuzione mensile pari a 1.340 euro.

Attualmente sono aperte le selezioni per prendere parte ai percorsi previsti dal 16 febbraio al 15 luglio, tuttavia è in programma anche un secondo percorso, che si svolgerà dal 1° settembre al 31 gennaio e per il quale sarà possibile candidarsi il prossimo febbraio.

I candidati che desiderano essere selezionati come tirocinanti dal Consiglio UE devono possedere i seguenti requisiti:

buona conoscenza della lingua inglese o francese (almeno livello C1) e ottima conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’UE;

non aver svolto alcuna formazione precedente (retribuita o non retribuita) o impiego per più di sei settimane presso un’istituzione, un organo, un’agenzia o un ufficio della UE.

Per inviare le candidature è necessario seguire la procedura indicata sul sito del Consiglio della UE, rispettando la scadenza fissata al 28 settembre 2023.