Lavoro: 10mila posti dopo la formazione gratuita

Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro, ANPAL e Consorzio Elis per la formazione gratuita finalizzata all'assunzione di 10mila persone svantaggiate.

​Il Ministero del Lavoro e ANPAL Servizi hanno firmato un accordo con il Consorzio Elis finalizzato alla formazione ed alla potenziale successiva assunzione di 10mila persone attraverso politiche attive di orientamento e formazione.

L’accordo sancisce l’avvio di una nuova collaborazione nazionale di tipo pubblico-privato, nell’ambito del progetto “Distretto Italia“, partito a inizio anno su iniziativa di imprese, agenzie per il lavoro ed enti di formazione riunitisi nel Consorzio Elis.

Inserimento lavoro: protocollo nazionale al via

Le aziende del Consorzio rendono "disponibili2 al Governo i propri posti vacanti così da assorbire quelle fasce della popolazione che versano in stato di bisogno economico e che, grazie a percorsi mirati, possono formarsi o riqualificarsi per meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Si tratta di soggetti a rischio di povertà ed esclusione sociale, che non a caso comprendono anche futuri potenziali beneficiari dell’Assegno di Inclusione in età “occupabile”.

A tale scopo il Ministero del Lavoro coinvolge anche i soggetti che partecipano al Programma GOL e al Piano Nazionale Giovani, Donne e lavoro.

Formazione finalizzata all’assunzione

Il Consorzio si impegnerà a proporre alle persone coinvolte nei programmi di reinserimento professionale le posizioni di lavoro mappate e disponibili, ampliando il perimetro anche ai lavoratori in cassa integrazione e ai licenziati.

Ad aprile sono partiti i primi corsi di formazione gratuita (dalle 5 alle 20 settimane di durata complessiva) per le figure più cercate sul mercato: posatori di fibra ottica, programmatori software, manager di cantiere e impiantisti elettrici.

I settori maggiormente rappresentativi delle aziende del Consorzio Elis, nei quali si generano pertanto occasioni di lavoro, sono quelli delle Telecomunicazioni, dell’Energia, delle Costruzioni e della trasformazione digitale.

Finora il tasso di assunzioni al termine della formazione Elis è stato pari al 98% perché viene erogata in base alle competenze richieste dalle aziende e delle posizioni vacanti.

Per candidarsi bisogna compilare il form online alla pagina www.distrettoitalia.elis.org.