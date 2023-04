Covid: risarcimento per contagio sul lavoro

È sufficiente la presunzione di contagio da Covid avvenuto sul lavoro svolto a contatto col pubblico per ottenere il risarcimento INAIL.

Gli eredi del lavoratore deceduto a causa del Covid contratto presumibilmente sul lavoro hanno diritto al risarcimento, tenendo conto della particolare modalità di svolgimento delle mansioni lavorative a stretto contatto con il pubblico e della conseguente presunzione che il contagio sia avvenuto in quest’ambito, anche senza prove certe.

Lo prevede una recente sentenza emessa l’8 marzo 2023 dal Tribunale di Milano, che si è espresso in merito alla dibattuta questione delle responsabilità in caso di contagio da Coronavirus sul posto di lavoro, accordando il risarcimento da parte dell’INAIL agli eredi di una lavoratrice front-office deceduta per Covid, il cui contagio è avvenuto presumibilmente in ufficio anche se non è possibile produrre prove certe.

INAIL: indennità agli eredi dei sanitari vittime del Covid 10 Gennaio 2023 A rendere legittimo il risarcimento, secondo i giudici, è proprio la presunzione che la causa del contagio sia legata alle caratteristiche delle mansioni svolte a contatto con gli utenti, che vengono considerate a rischio elevato.

La tutela assicurativa INAIL prevista in caso di contrazione di malattie infettive negli ambienti di lavoro o nell’esercizio delle attività lavorative, infatti, riguarda anche nei casi di infezione da Covid avvenuti non solo in ambito sanitario.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, la sentenza indica:

lavoratori che operano in front-office e alla cassa,

addetti alle vendite/banconisti,

personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,

operatori del trasporto infermi.

Anche per tali figure, dunque, vige il principio della presunzione semplice, già notoriamente valido per gli operatori sanitari.