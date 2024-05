Assicurazione casalinghe su smartphone con la App INAIL

Nuova funzionalità della App INAIL per gestire da smartphone l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Prosegue l’aggiornamento della App INAIL lanciata per consentire l’utilizzo di alcuni servizi direttamente dallo smartphone.

Una nuova funzionalità è infatti dedicata alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, prevista per le persone che si prendono cura della casa e dei familiari in maniera abituale e gratuita, come i caregiver familiari che svolgono attività casalinga.

Attraverso la App gli utenti assicurati contro gli infortuni domestici possono aggiornare i dati, visualizzare l'Avviso di pagamento per il rinnovo della polizza e procedere con il versamento su PagoPA, avendo a disposizione anche lo storico delle polizze sottoscritte negli anni passati per scaricare ricevute di pagamento e certificati assicurativi.

L’Applicazione INAIL, inoltre, consente l’accesso a uno Sportello Digitale per programmare e gestire gli appuntamenti, in presenza o sulla piattaforma Teams, anche utilizzando il servizio InTempo per prenotare il posto in coda prima dell’accesso nelle sedi facendo il check-in con il QR-code.

Il Servizio INAIL Mychat, infine, prevede adesso l’assistente virtuale di supporto, integrato alla Chat con operatore, disponibile in tempo reale in qualsiasi momento.

I rapporti tra INAIL e assicurati sono gestiti con modalità telematiche anche sul sito dell’Istituto (www.inail.it), accessibili dalla sezione Servizi online.