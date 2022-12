Lavoro: 300mila assunzioni entro fine anno, 8 posizioni introvabili

Entro dicembre le imprese prevedono di assumere 329mila risorse nonostante il calo dovuto alla crisi in atto, restano introvabili alcune professioni.

Sarà un fine anno ricco di opportunità professionali per tutti coloro che sono in cerca di occupazione. Secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL, ammontano a 329mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese di dicembre. Una cifra destinata ad aumentare fino a 1,2 milioni se si prende in esame l’intero trimestre dicembre-febbraio.

Un terzo delle assunzioni di dicembre sono previste nel Nord ovest, seguono quelle nel Nord est (dove la metà non trova però gli specialisti ricercati), Sud e isole (80mila) e Centro (64mila).

Le stime relative alle offerte di lavoro vedono comunque una flessione di oltre 24mila rispetto a un anno fa, a causa del rallentamento dell’economia generato a sua volta dalla guerra in Ucraina, della crisi energetica, della crescita dell’inflazione e del costo del denaro.

Lavoro: orientamento e trend su Excelsiorienta 2 Dicembre 2022 Dal punto di vista settoriale, se l’industria ricerca 88mila lavoratori, i servizi ne ricercano 241mila e l’edilizia 31mila. Nel ramo dei servizi, invece, nel periodo delle festività natalizie sono elevate anche le previsioni di assunzioni nel turismo (66mila lavoratori) e nel commercio (50mila), nei servizi alle persone (39mila) e nei servizi di trasporto e logistica (27mila).

I contratti a tempo determinato riguardano il 52% delle proposte, oltre il doppio di quelli a tempo indeterminato (24%), seguiti da somministrazione (quasi il 9%), apprendistato (5,7%), altri contratti non dipendenti (poco più del 4%), altre forme contrattuali alle dipendenze (3%) e ollaborazione (circa il 2%).

Nel 45% dei casi permane una elevata difficoltà di reperimento. Sono oltre 149mila assunzioni tra le 329mila programmate, a essere caratterizzate dal mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Le imprese lamentano la mancanza di candidati (29,1%) e la preparazione inadeguata dei candidati (12,3%), segnalando come introvabili alcune professioni specifiche:

specialisti nelle scienze della vita; tecnici della salute; tecnici in campo ingegneristico; tecnici della gestione dei processi produttivi; tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni; operatori della cura estetica; meccanici, montatori, riparatori e manutentori di macchinari; operai di macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche.

Assunzioni fino a febbraio 2023

Di seguito il quadro delle entrate programmate, nel trimestre in corso, con il confronto rispetto al 2022 e lo split per settore di attività.