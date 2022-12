Lavoro: orientamento e trend su Excelsiorienta

Online la piattaforma di Unioncamere per l'orientamento al lavoro: la webapp Excelsiorient guida i giovani verso il mondo del lavoro e le nuove professioni.

Secondo le previsioni a medio termine del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, continua a crescere la richiesta di professioni qualificate da parte delle imprese e della PA.

Da qui al 2026 6 milioni di posti di lavoro saranno destinati a specialisti e tecnici, sebbene la presenza sul mercato di questi profili non sia assicurata.

A mancare, secondo le stime, saranno 50mila laureati l’anno, con gravi carenze per il personale medico e sanitario (potrebbero mancare 19mila laureati all’anno), per le lauree STEM (-22mila) e per l’area economico-statistica (-17mila).

Per orientarsi nel mondo del lavoro, connettendo scuola ed ecosistema professionale, è disponibile l nuova piattaforma digitale Excelsiorienta promossa da Unioncamere. Offre infatti diversi strumenti per esplorare il mercato occupazionale in Italia e individuare le professioni che si adattano meglio alle proprie attitudini.

Guida alla carriera: database strutturato ed esaustivo di tutte le professionalità presenti sul mercato, corredato dall’elenco dei percorsi di studio attinenti;

Guida all’imprenditorialità: consigli, indicazioni e suggerimenti per chi è interessato a “mettersi in proprio”;

OrientaGame: quiz di autovalutazione per scoprire i propri punti di forza, riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni individuali.

Il portale si rivolge in primis a studenti delle superiori, genitori e insegnanti che rappresentano guide efficaci in ambito formativo e professionale. La piattaforma è disponibile su Pc ma anche su smartphone e tablet.