Bonus 150 euro in busta paga a novembre: ecco le istruzioni INPS

Con la busta paga di novembre anche il nuovo Bonus 150 euro ai dipendenti con stipendio fino a 1538 euro lordi: online le istruzioni INPS

Al via il Bonus 150 euro ai dipendenti con reddito fino a 20mila euro, pagato in automatico con la in busta paga di novembre dopo aver consegnato al datore di lavoro l’auto-dichiarazione sui requisiti richiesti.

L’INPS ha pubblicato le istruzioni operative, con la Circolare 116/2022 del 17 ottobre 2022.

A quali dipendenti spetta il Bonus 150 euro

Bonus 150 euro: a chi va e quando arriva 24 Settembre 2022 Il nuovo bonus una tantum contro il caro energia in bolletta è previsto dal Decreto Aiuti ter e viene riconosciuto in automatico dai datori di lavoro ai dipendenti che hanno una busta paga lorda di competenza novembre 2022 non superiore a 1.538 euro.

L’indennità spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti (non solo assunti da imprese ed anche nel Pubblico Impiego e nella Scuola) con contratto determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale. Restano invece esclusi i lavoratori domestici (che ricevono lo stesso bonus ma direttamente dall’INPS) e quelli agricoli a tempo determinato.

L’indennità spetta anche per i dipendenti con retribuzione azzerata a causa di una a sospensione indennizzata dall’INPS (cassa integrazione, congedi, maternità, ecc.) ma sempre nel limite dei 1.538 euro lordi al mese. Non spetta invece bonus se la sospensione lavorativa non è coperta da contributi figurativi, come ad esempio nel caso di aspettativa non retribuita.

Dichiarazione e pagamento Bonus

Il datore di lavoro deve ricevere dal dipendente un’auto-dichiarazione in cui si attesta di non essere titolare di un qualsiasi trattamento pensionistico (pensione diretto, ai superstiti o di invalidità) con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, di non essere titolari di Reddito di Cittadinanza e di non percepire già la stessa l’indennità da un altro datore di lavoro (in caso di part-time).

Una volta raccolta tale dichiarazione, il pagamento del Bonus 150 euro dovrà avvenire assieme alle competenze di novembre, anche nel caso in cui la busta paga sia emessa i primi di dicembre. Nella circolare sono indicati anche i codici (“L033″,”44″ e “X”) per ottenere il conguaglio delle somme anticipate, attraverso le denunce contributive, entro in 31 dicembre 2022.