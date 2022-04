Opportunità di lavoro in Italia: le offerte di aprile e maggio

Sono aumentate le offerte di impiego tramite canali online: bene logistica e ho.re.ca e male il retail, sale l’interesse per i lavori in smart working.

Boom di dimissioni volontarie in Italia: ecco i veri motivi

Aumentano le dimissioni volontarie in Italia, soprattutto tra i giovani: Aidp ha indagato sulle cause e sulle conseguenze per le aziende.