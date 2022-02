Reddito di Cittadinanza e Assegno Universale: i nuovi importi 2022

Come cambia l'importo del Reddito di Cittadinanza con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale per i Figli: le regole per il calcolo della quota figli.

Da marzo 2022 prende il via l’Assegno Unico Universale per i Figli a carico (AUUF), Il nuovo sussidio alla genitorialità che va a sostituire le precedenti misure per le famiglie, erogato anche per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, con una conseguente rimodulazione in termini di importo ricevuto. L’Assegno Unico è infatti cumulabile con l’RdC e potrebbe andare ad incrementarne l’ammontare complessivo, vediamo come.

Calcolo RdC con Assegno Unico

Per calcolare l’importo del Reddito di Cittadinanza in caso di fruizione dell’Assegno Unico Universale per i Figli bisogna procedere nel seguente modo:

sottrarre dall’importo dell’assegno RdC la quota relativa ai figli a carico;

utilizzare l’importo risultante cone base alla quale sommare l’importo spettante con il nuovo Assegno Unico e Universale.

Calcolo quota figli RdC

Ma come si calcola la quota figli RdC? La quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare è calcolata in base alla formula:

Quota RdC minorenni=ImportoRdC*[(contributo minorenni alla scala di equivalenza)/(scala equivalenza totale)]

Se la scala di equivalenza ottenuta sommando i parametri relativi alle diverse componenti è ridotta per applicazione del tetto massimo, la determinazione della Quota RdC minorenni avviene attraverso la seguente formula:

Quota RdC minorenni (nuclei con abbattimento scala di equivalenza)=ImportoRdC*[(scala equivalenza totale- contributo maggiorenni alla scala di equivalenza)/(scala equivalenza totale)]

Calcolo importo Assegno Unico

Come si calcola l’importo dell’AUssegno Unico? L’Assegno Unico Universale per Figli spetta a tutti, indipendentemente dal reddito percepito, ma l’importo varia in base all’ISEE (obbligatorio per chi percepisce l’RdC). L’importo massimo dell’Assegno (175 euro mensili) spetta a coloro che hanno un reddito sotto i 15mila euro ed è minimo (50 euro mensili) per gli ISEE superiori a 40mila euro.

I percettori di Reddito di Cittadinanza hanno, per forza di cose, un reddito inferiore a 9.360 euro annui (altrimenti non spetterebbe il sussidio). A questa fascia di reddito corrisponde la quota massima di Assegno Unico pari a 175 euro al mese per i primi due figli e 260 euro dal terzo figlio in poi. In caso di famiglia numerosa (con più di quattro figli a carico) c’è un aumento forfettario di 100 euro sull’assegno.

Ovviamente in caso di figli con disabilità ci sono ulteriori maggiorazioni, che vanno da 85 euro a 105 euro al mese in base alla condizione di disabilità.

Al tutto si aggiunge un incremento di 20 euro a figlio in caso di giovani madri sotto i 21 anni, indipendentemente dall’ISEE, e se entrambi i genitori sono lavoratori si aggiungono 30 euro per figlio minorenne per ISEE 15mila euro a scalare fino a zero oltre 40mila euro di ISEE.

Domanda Assegno Unico con RdC

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) non deve presentare la domanda: l’Assegno Unico viene versato in automatico sulla Carta RdC.