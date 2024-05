Bonus famiglia addio: scaduti i termini di legge

Sono scaduti i termini per mettere in pratica quanto previsto dal Family Act del Governo Draghi: ec-co le misure destinate a rimanere inattuate, almeno per il momento.

Fatta eccezione per l’Assegno Unico Universale, gli altri provvedimenti a favore delle famiglie previsti dal Family Act varato nel 2022 dal Governo Draghi sono destinati a rimanere inattuati.

Tutti i Bonus 2024 per le famiglie 20 Ottobre 2023 La delega per attuare il Family Act è scaduta il 12 maggio e non saranno messe in pratica le linee guida previste dal documento, che prometteva nuovi sostegni alla genitorialità e nuovi bonus alle famiglie.

Con la scadenza dei termini, infatti, resteranno inattuate una serie di misure di supporto annunciate inizialmente:

estensione fino a 14 anni dei congedi parentali, anche con l’introduzione di una fruizione flessibile e di premialità in caso di uguale distribuzione tra madre e padre;

aumento dell’indennità obbligatoria in caso di congedo di maternità:

aumento della durata del congedo di paternità fino a 3 mesi;

equiparazione delle regole relative ai congedi per dipendenti e autonomi;

permessi retribuiti in caso di malattia dei figli.

A commentare la fine del Family Act è stata anche la Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella interpellata dall’ANSA, che ha ribadito come per attuare le indicazioni contenute nel documento sarebbe necessario un plafond di risorse pari a circa 3miliardi di euro, mentre la copertura effettiva è limitata a 19milioni di euro.